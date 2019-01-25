Фильм «Война Анны» может получить «Золотого орла» за режиссуру
Фильм Алексея Федорченко «Война Анны» может получить «Золотого орла». Об этом в разговоре с ТАСС заявил председатель экспертного совета кинопремии Кирилл Разлогов.
На звание лучшего фильма претендуют две кинокартины: «Война Анны» Алексея Федорченко и «Спитак» Александра Котта. «Голосование еще идет, но я предполагаю, что „Движение вверх“ получит премию за „Лучший фильм“, „Война Анны“ — за режиссуру», — прокомментировал Кирилл Разлогов.
Премия «Золотой орел» была утверждена в 2002 году Национальной Академией кинематографических искусств и наук России. Победителю достается статуэтка орла. Она выполнена из позолоченного серебра, а основание статуэтки — из редкого итальянского мрамора.
Напомним, фильм «Война Анны» уже успел завоевать любовь публики. В июне 2018 года кинокартина получила специальный диплом жюри «Кинотавра» за пронзительный образ войны глазами ребенка. Затем работа екатеринбургского режиссера удостоилась приза зрительских симпатий на фестивале «Зеркало» в Иваново. В январе 2019 года фильм завоевал трех «Белых слонов».