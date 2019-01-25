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Фильм «Война Анны» может получить «Золотого орла» за режиссуру

08:31, 25 Январь 2019
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Фото: kinopoisk
Кинокартину Алексея Федорченко оценят уже сегодня в Москве, но есть предварительный прогноз.

Фильм Алексея Федорченко «Война Анны» может получить «Золотого орла». Об этом в разговоре с ТАСС заявил председатель экспертного совета кинопремии Кирилл Разлогов.

На звание лучшего фильма претендуют две кинокартины: «Война Анны» Алексея Федорченко и «Спитак» Александра Котта. «Голосование еще идет, но я предполагаю, что Движение вверх“ получит премию за Лучший фильм“, Война Анны“ — за режиссуру», — прокомментировал Кирилл Разлогов.

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Премия «Золотой орел» была утверждена в 2002 году Национальной Академией кинематографических искусств и наук России. Победителю достается статуэтка орла. Она выполнена из позолоченного серебра, а основание статуэтки — из редкого итальянского мрамора.

Напомним, фильм «Война Анны» уже успел завоевать любовь публики. В июне 2018 года кинокартина получила специальный диплом жюри «Кинотавра» за пронзительный образ войны глазами ребенка. Затем работа екатеринбургского режиссера удостоилась приза зрительских симпатий на фестивале «Зеркало» в Иваново. В январе 2019 года фильм завоевал трех «Белых слонов».

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Развлечения, Екатеринбург, фильм, награды, критика, кино, Алексей Федорченко
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