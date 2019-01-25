Фильм «Война Анны» может получить «Золотого орла» за режиссуру

Премия «Золотой орел» была утверждена в 2002 году Национальной Академией кинематографических искусств и наук России. Победителю достается статуэтка орла. Она выполнена из позолоченного серебра, а основание статуэтки — из редкого итальянского мрамора.

Напомним, фильм «Война Анны» уже успел завоевать любовь публики. В июне 2018 года кинокартина получила специальный диплом жюри «Кинотавра» за пронзительный образ войны глазами ребенка. Затем работа екатеринбургского режиссера удостоилась приза зрительских симпатий на фестивале «Зеркало» в Иваново. В январе 2019 года фильм завоевал трех «Белых слонов».