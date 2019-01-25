Афиша не для всех: готовим праздник для женщин и возрождаем пост-панк

,

,

,

,





Чтобы новая неделя началась отлично , нужно зарядиться положительными эмоциями и хорошенько расслабиться. Да так , чтобы запомнить это надолго. ЕТВ подготовил для вас афишу , чтобы вы не потерялись в круговороте екатеринбургских мероприятий. Ловите и наслаждайтесь.

Как же быстро пролетела рабочая неделя. Вот и снова выходные. Жаль толькочто они мимолетныпоэтому мы зачастую не запоминаемчто делали в эти дникак отдыхали.