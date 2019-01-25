Афиша не для всех: готовим праздник для женщин и возрождаем пост-панк
Только женщины
Фото: ekb.icity.life
Спектакль «В зале только женщины» с участием Станислава Садальского и Татьяны Васильевой переносит всех зрителей в небольшое офисное помещение, где компания мужчин старается подготовить праздник для своих женщин. В процессе мужчины репетируют танцевальные номера и песни для своего женского коллектива.
Что: спектакль «В зале только женщины»
Где: Дворец молодежи (пр-т Ленина, 1)
Когда: 25 января в 19:00
Сколько: 1000-3500, билеты тут
Панки из Ростова
Фото: vk.com/dp_motorama
Появившиеся на заре возрождения интереса к пост-панку юные Motorama из Ростова-на-Дону с ходу заработали ярлык «реинкарнации» Joy Division в России. Отзывами о них пестрили блоги от Варшавы до Тегерана, и даже на радиостанции университета Айовы звучала их музыка. Тогдашние Motorama прочно ассоциируются с вдохновением северных краев, с нордическими пейзажами, медведями и совами. Сами участники группы сравнивали свою музыку с обледенелыми статичными танцами в сибирских лесах.
Что: концерт группы Motorama
Где: Дом Печати (пр-т Ленина, 49)
Когда: 27 января в 19:00
Сколько: 1000-16000 рублей, билеты тут
#копеллия_бот
Фото: Дарья Попова
На сцене екатеринбургского ТЮЗа покажут танцевальный спектакль, в основу которого легли балет «Копеллия» по мотивам «Песочного человека» Гофмана. Напомним, что в оригинале Копеллия — это кукла, в которую влюбляется мастер, создавший ее. В современной версии она становится компьютерным вирусом и превращает повествование в цифровой триллер с элементами детектива.
Что: спектакль театра «Провинциальные танцы» #копеллия_бот
Где: ТЮЗ (Карла Либкнехта, 48)
Когда: 30 января в 19:00
Сколько: 800-1000 рублей, билеты здесь
День рождения Ельцина
Фото: сайт Ельцин Центра
Ельцин Центр основательно подготовился ко дню рождения первого президента России и решил закатить праздник в его честь. В первый день февраля на площадках Ельцин Центра пройдут фотоэкскурсии, концерт джаз-хора, музыкально-просветительские выступление. Кроме того, участникам праздничной вечеринки в ресторане «Барборис» обещают напиток и кусочек торта от шефа Андрея Бова. Будет вкусно, интересно и весело.
Что:
день рождения Бориса Ельцина
Где: Ельцин Центр (ул. Бориса Ельцина, 3)
Когда: 1 февраля с 12:00
Сколько: платно и бесплатно, точно узнать можно здесь
Абонементы на классику
Фото: pixabay
С февраля Свердловская государственная академическая филармония начнет продавать абонементы на сезон 2019/2020. В стоимость абонемента войдет большинство филармонических концертов, среди которых фортепианный концерт Чайковского в исполнении Михаила Плетнева, «Steinway-вечера: Эксперименты и сенсации» с участием Люки Дебарга, «Плот медузы» Холлигера Хенца и многое другое. Разнородная публика сможет выбрать для себя и джазовую, и органную музыку, найти удовольствие в хоровом или квартетном звучании.
Что:
продажа абонементов на сезон 2019/2020 в филармонии
Где: Свердловская филармония (ул. Карла Либкнехта, 38а)
Когда: с 1 февраля
Сколько: станет известно с февраля, пока выбирайте на сайте
Лабиринт отношений
Фото: Дарья Попова
Еще один спектакль «Провинциальные танцы» покажут на сцене ТЮЗа в феврале. Им станет «Имаго-ловушка», отправной точкой для которого послужили всем известные басни Эзопа, Лафонтена и Крылова «Стрекоза и муравей». Персонажи путаются в лабиринте отношений, взаимодействуя в танце и меняя костюмы. История циклична. Она рассказывает о вечном взаимодействии мужчины и женщины, человека и общества, тела и души.
Что: спектакль «Имаго-ловушка»
Где: ТЮЗ (Карла Либкнехта, 48)
Когда: 8 февраля в 19:00
Сколько: 400-1000 рублей, билеты по ссылке
Big Love Show
Фото: vk.com/bigloveshow
Праздник Love Radio, который ежегодно собирает десятки слушателей со всей России, пройдет в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» в холодном феврале. Организаторы обещают уникальный звездный лайн-ап, мощный драйв и запредельные эмоции, которые согреют зрителей и запомнятся еще на год до следующего Love Big Show.
Что: праздник Big Love Show
Где: МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» (ЭКСПО-бульвар, 2)
Когда: 10 февраля в 19:00
Сколько: 1600-3500 рублей, билеты здесь
Искренность Рубальской
Фото: pixabay
Поэтический вечер Ларисы Рубальской «Очередь за счастьем» настроит слушателей на искренность и доброту к другим. Не случайно ее стихи стали шлягерами, которые позволяют поверить в высокие чувства. В строчках, написанных Рубальской, — женские судьбы. Они могут быть счастливыми или драматичными, но в любом случае не оставят никого равнодушным. Каждое стихотворение поэтессы представляет собой маленькую историю любви, о которой сказано далеко не все.
Что: поэтический вечер Ларисы Рубальской
Где: Дворец молодежи (пр-т Ленина, 1)
Когда: 13 февраля в 19:00
Сколько: 1200-2500 рублей, билеты здесь
Отчаянные авантюристы
Фото предоставлено организаторами
В жизни героинь спектакля «Авантюристы поневоле» все шло хорошо, пока однажды они не предложили съесть пирожок мужчине, который пришел менять окна. Он падает замертво, а женщинам приходится решать, как избавиться от тела. Но неожиданно в гости приходят племянники, которые заставляют волноваться еще больше…
Что: спектакль «Авантюристы поневоле»
Где: Дворец молодежи (пр-т Ленина, 1)
Когда: 14 февраля в 19:00
Сколько: 1200-6000 рублей, билеты приобретайте здесь
Танцовщик с татуировками
Фото: vk.com/sergei.polunin
Артист балета Сергей Полунин и солисты ведущих театров Европы впервые представят в России совместный проект SACRE. В его основе — балет Стравинского «Весна священная».
Сергей Полунин имеет большой опыт. Он звезда королевского балета в Лондоне, победитель конкурса «Большой балет» на канале «Культура». Кроме того, артист принял участие в съемках клипа Take me to church, после которого о танцовщике с татуировками узнал весь мир. Затем в 2017–2018 годах он стал героем фильмов «Убийство в Восточном экспрессе», «Красный воробей», «Танцовщик».
Что: спектакль SACRE
Где: ККТ «Космос» (Дзержинского, 2)
Когда: 17 февраля в 19:00
Сколько: 2000-7000 рублей, билеты тут
Любовная кадриль
Фото: afisha.yandex.ru
Герои курьезного спектакля «Кадриль» поругались со своими вторыми половинами и решили поменяться друг с другом. Как говорится, у соседа жена красивее. В итоге перетасовали свои семьи, а как вернуть на место, не знают. Что же случится с мужьями и женами, которые наворотили дел, зрители увидят в феврале.
Что: комедия «Кадриль»
Где: Дворец молодежи (пр-т Ленина, 1)
Когда: 20 февраля в 19:00
Сколько: 1000-3800 рублей, билеты тут
Макбет
Фото: Дарья Попова
Постановка частично основана на трагедии Шекспира. Спектакль рассказывает историю подавляющей и мрачной любви Макбета и его жены. Она начинается с конца, когда Макбет сидит в тюрьме и ждет смертную казнь. Героиня спектакля находится на грани расправы над собой. Кошмары сменяются любовью и нежностью и наоборот. Персонажи из прошлого появляются вновь, и женщина опять проживает те события.
Что: спектакль «Макбет. История любви» театра«Провинциальные танцы»
Где: ТЮЗ (Карла Либкнехта, 48)
Когда: 22 февраля в 19:00
Сколько: 600-1000 рублей, билеты здесь
Оголенные нервы
Фото: vk.com/motmusic
Матвей Мельников, известный под псевдонимом МОТ, растопит лед в сердцах екатеринбуржцев в конце февраля. Исполнитель увлекся хип-хопом еще в девятом классе, и увлечению не помешала ни учеба, ни танцы. В 2009 году МОТ попал в топ-40 участников конкурса «Битва за респект», а в 2011 выступал в Лужниках на Первом международном хип-хоп саммите. Пятый альбом «Наизнанку» музыкант презентовал на больших площадках Питера и Москвы. «17 песен. Мои 17 мгновений весны. Чувства обнаженные. Нервы оголенные», — говорит об альбоме Мельников. Эти песни уральцы смогут услышать вживую.
Что: концерт МОТ
Где: Теле-клуб (Карьерная, 16)
Когда: 22 февраля в 19:00
Сколько: от 1700 рублей, билеты здесь
Лирический шансон
Фото предоставлено организаторами
Баллады, плясовые песни, композиции с элементами хип-хопа — все эти слова про Сергея Трофимова. Шансонье всегда готов радовать и удивлять поклонников новыми выдумками, поэтому он вновь приезжает в Екатеринбург, чтобы исполнить для жителей и гостей города старые хиты и песни из нового альбома.
Что: концерт Сергея Трофимова
Где: Дворец молодежи (пр-т Ленина, 1)
Когда: 23 февраля в 19:00
Сколько: 1200-4500 рублей, билеты здесь
Хип-хоп с Bumble Beezy
Фото: vk.com/bumblebeezygroup
Российский хип-хоп исполнитель из Санкт-Петербурга, который известен как «шмель» [от английского слова «bumblebee» — прим. ЕТВ], презентует слушателям новый альбом «111111» в рамках тура PREDATOUR. Отличительная черта его творчества — фаст-флоу [чтение песен в ускоренном ритме — прим. ЕТВ], которому Bumble Beezy научился у любимых реперов Tech N9ne и Kool Savas. В конце февраля екатеринбургские поклонники смогут потренировать фаст-флоу прямо на концерте «шмеля» в Доме Печати.
Что: концерт Bumble Beezy
Где: Дом Печати (пр-т Ленина, 49)
Когда: 24 февраля в 19:00
Сколько: 800-12000 рублей, билеты по ссылке
Триумфальная арка
Фото: afisha.yandex.ru
Спектакль по мотивам одноименного романа Ремарка о любви к женщине, чувстве долга и подвигах человека во время оккупации увидят жители уральской столицы. Режиссер Лев Рахлин покажет свое видение истории, актеры по-новому раскроют образы главных героев «Триумфальной арки», а сюжет напомнит зрителям, что такое честь и достоинство.
Что: спектакль «Триумфальная арка»
Где: Дворец молодежи (пр-т Ленина, 1)
Когда: 25 февраля в 19:00
Сколько: 1000-5000 рублей, билеты здесь
В календарик запишите, пожалуйста!
Электроника из Ирландии
Фото: vk.com/club180141
Ирландец VNV Nation выступит в Екатеринбурге с альбомом Noire. Выступления Ронана Харриса совмещают поэтическую лирику с танцевальными битами и инди-электроникой. Кроме того, в репертуар VNV Nation входят баллады и фрагменты пост-классических саундтреков. Три предыдущих альбома исполнителя достигли топ-10 чартов в Германии и попали в топ-5 по версии Billboard в Америке.
Что: концерт VNV Nation
Где: Дом Печати (пр-т Ленина, 49)
Когда: 1 марта в 20:00
Сколько: от 1500 рублей, билеты можно приобрести по ссылке
Простое число
Фото: wikipedia
Март в Екатеринбурге начнется с зажигательной IDM-группы«Самое большое простое число» (СПБЧ). На счету СПБЧ альбомы«Снегири», «Я думаю, для этого не придумали слово», «Здесь и всегда», «Мы — огромное животное, и мы вас всех съедим!». В 2017 году музыкальный коллектив принял участие в съемках фильма «Про любовь. Только для взрослых». Теперь он выступит в столице Урала с презентацией нового сборника«Мы не спали, мы снились».
Что: концерт группы «Самое большое простое число»
Где: Дом Печати (пр-т Ленина, 49)
Когда: 2 марта в 19:00
Сколько: 900 рублей, билеты можно купить здесь
Работайте, но не забывайте отдыхать! Удачи!