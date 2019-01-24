Кузнец с Шарташа пристроит в уральских квартирах 500 своих картин
15:55, 24 Январь 2019
Любую работу Александра Лысякова можно бесплатно забрать к себе. Среди полотен есть портреты Ройзмана и Пантыкина.
Кузнец с Шарташа Александр Лысяков нарисовал 500 картин и решил отправить их в свободное плавание по Екатеринбургу. Сейчас все работы находятся в арт-пространстве «Палуба» на Гагарина, 8. С 11 февраля там откроется выставка, на которой можно выбрать понравившуюся картину. Ее бесплатно привезут и установят, сообщили ЕТВ организаторы акции. Даже помогут подобрать что-то подходящее к интерьеру. Через месяц картину можно будет купить или поменять на новую.
«Мои картины берутся из подсознания. Они необыкновенно чисты и свежи в своих идеях. Нарисовав 500 картин, я понял, что не я их истинный владелец. Мне будет очень приятно, если я вдруг зайду к вам в гости и увижу свою картину», — рассказал Александр Лысяков.
Среди работ художника можно отыскать портреты Евгения Ройзмана, Сергея Лаушкина, Владимира Шахрина, Александра Пантыкина, Виталия Воловича, Гарика Сукачева и Михаила Боярского.
В 2015 году Александр Лысяков прославился своими антикризисными монетами с изображениями Владимира Путина. Смотрите подробности в сюжете «41 канала».
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