Кузнец с Шарташа пристроит в уральских квартирах 500 своих картин

Кузнец с Шарташа Александр Лысяков нарисовал 500 картин и решил отправить их в свободное плавание по Екатеринбургу. Сейчас все работы находятся в арт-пространстве « Палуба» на Гагарина , 8. С 11 февраля там откроется выставка , на которой можно выбрать понравившуюся картину. Ее бесплатно привезут и установят , сообщили ЕТВ организаторы акции. Даже помогут подобрать что-то подходящее к интерьеру. Через месяц картину можно будет купить или поменять на новую.





« Мои картины берутся из подсознания. Они необыкновенно чисты и свежи в своих идеях. Нарисовав 500 картин , я понял , что не я их истинный владелец. Мне будет очень приятно , если я вдруг зайду к вам в гости и увижу свою картину», — рассказал Александр Лысяков.







Среди работ художника можно отыскать портреты Евгения Ройзмана , Сергея Лаушкина , Владимира Шахрина, Александра Пантыкина , Виталия Воловича , Гарика Сукачева и Михаила Боярского.



