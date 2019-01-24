Торговцы нарушили обещание Куйвашева о десяти яйцах
Екатеринбурженка Ирина Шминке нашла в магазине коробку с девятью яйцами и опубликовала снимок в фейсбуке. Производителем оказался «Елисейский дворик». За ноу-хау продавцы просят почти 65 рублей. За такие деньги можно купить и десять яиц.
Фото: фейсбук Ирины Шминке
Жительница уральской столицы, которой принадлежит находка, возмутилась такому новшеству, ведь губернатор Евгений Куйвашев заявил, что по девять яиц продавать на Урале не будут. Об этом он сказал на пресс-конференции, которую организовал на прошлой неделе для журналистов. После высказывания главы региона свердловчане решили подшутить над ним и начали постить в соцсетях рисунки и стихи про яйца и Куйвашева.
Фразу губернатора подхватила и Рефтинская птицефабрика, которая запомнила, что он может дать указ, по которому всем придется выпускать по 12 яиц в упаковке. Предприятие не стало ждать указа и сделало 12-тияйцевую коробку. Евгений Куйвашев прокомментировал это в инстаграме, но позднее удалил пост. Постыдился, наверное.
Напомним, история началась 8 января, когда на Pikabu выложили фотографию упаковки с девятью яйцами и заголовком «Девяток яиц, пожалуйста». Пользователи Интернета активно подхватили эту тему и неожиданно вспомнили, что у нас давно нет стандартного литра молока, 100 граммов шоколада и других продуктов с круглым значением веса или объема.