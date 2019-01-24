Торговцы нарушили обещание Куйвашева о десяти яйцах

Фразу губернатора подхватила и Рефтинская птицефабрика, которая запомнила, что он может дать указ, по которому всем придется выпускать по 12 яиц в упаковке. Предприятие не стало ждать указа и сделало 12-тияйцевую коробку. Евгений Куйвашев прокомментировал это в инстаграме, но позднее удалил пост. Постыдился, наверное.

Напомним, история началась 8 января, когда на Pikabu выложили фотографию упаковки с девятью яйцами и заголовком «Девяток яиц, пожалуйста». Пользователи Интернета активно подхватили эту тему и неожиданно вспомнили, что у нас давно нет стандартного литра молока, 100 граммов шоколада и других продуктов с круглым значением веса или объема.