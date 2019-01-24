Баскетбольный УГМК досрочно вышел в плей-офф Евролиги
11:05, 24 Январь 2019
«Лисицы» обыграли «Надежду» из Оренбурга со счетом 77:52.
Екатеринбургский УГМК одержал очередную победу в Евролиге. В уральской столице баскетболистки уверено переиграли оренбургскую «Надежду» — 77:52. Десятый успех на международной арене позволил подопечным Мигеля Мендеса досрочно пройти в плей-офф.
В первой четверти «Надежда» пыталась играть с УГМК на равных, но в следующие отрезки матча екатеринбурженки оторвались в счете. Лишь в заключительной десятиминутке хозяева ДИВСа дали слабину и уступили 13:18, но на итоговый результат это никак не повлияло. Самым результативным игроком встречи стала Кейла МакБрайд, заработавшая 17 очков. Дабл-дабл оформила Мария Вадеева — 13 очков и 10 подборов.
Ближайшие матчи УГМК проведет на выезде. В российской Премьер-лиги 27 января «лисицы» сыграют в Курске с местной «Инвентой», а 30 января встретятся в Праге с чешским УСК в рамках Евролиги, рассказали в пресс-службе екатеринбургского клуба.
Поймать белку
Где и чем кормить зверьков Екатеринбурга.
Новое и интересное
Red Demon против Барракуды. В Екатеринбурге подрались роботы
Развлечения
В мировом турнире «Битва роботов» 100-килограммовые машины режут, кромсают, толкают и подбрасывают друг друга в воздух.
В первый класс, как в первый раз
Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
Телеканал Discovery показал фильм о екатеринбургской «Башне смерти»
Город
Телебашня, которую взорвали 24 марта, стала героиней сериала «Тайны покинутых».