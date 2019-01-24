Баскетбольный УГМК досрочно вышел в плей-офф Евролиги

Екатеринбургский УГМК одержал очередную победу в Евролиге. В уральской столице баскетболистки уверено переиграли оренбургскую « Надежду» — 77:52. Десятый успех на международной арене позволил подопечным Мигеля Мендеса досрочно пройти в плей-офф.





В первой четверти « Надежда» пыталась играть с УГМК на равных , но в следующие отрезки матча екатеринбурженки оторвались в счете. Лишь в заключительной десятиминутке хозяева ДИВСа дали слабину и уступили 13:18 , но на итоговый результат это никак не повлияло. Самым результативным игроком встречи стала Кейла МакБрайд , заработавшая 17 очков. Дабл-дабл оформила Мария Вадеева — 13 очков и 10 подборов.