«Автомобилист» обыграл челябинский «Трактор» четвертый раз в сезоне

Хоккейный клуб « Автомобилист» четвертый раз в сезоне обыграл челябинский « Трактор». Домашний матч , который затесался между двумя выездными сериями , закончился со счетом 3:0. Для вратаря екатеринбургской команды Якуба Коваржа — это уже седьмой « сухарь».





Счет на 17 минуте открыл нападающий автомобилиста Найджел Доус. После перерыва преимущество хозяев удвоил Франсис Паре , а Алексей Василевский реализовал большинство уже к середине встречи. Третий период прошел без голов и « Автомобилист» спокойно удержал свою победу.





« Сегодня их попросили сыграть и головой , и сердцем. Они это сделали , задание на игру фактически было выполнено. Агрессивно сыграли в атаке , очень плотно в обороне пытались сыграть , но во многих моментах не получалось. Поздравляю нашего вратаря с очередным „ сухариком“. Будем двигаться дальше», — рассказал главный тренер уральской команды Андрей Мартемьянов.





Следующий матч « Автомобилиста» пройдет 25 января. Соперником екатеринбуржцев станет нижнекамский « Нефтехимик».



