«Автомобилист» обыграл челябинский «Трактор» четвертый раз в сезоне
08:20, 23 Январь 2019
У Якуба Коваржа уже седьмой «сухарик».
Хоккейный клуб «Автомобилист» четвертый раз в сезоне обыграл челябинский «Трактор». Домашний матч, который затесался между двумя выездными сериями, закончился со счетом 3:0. Для вратаря екатеринбургской команды Якуба Коваржа — это уже седьмой «сухарь».
Счет на 17 минуте открыл нападающий автомобилиста Найджел Доус. После перерыва преимущество хозяев удвоил Франсис Паре, а Алексей Василевский реализовал большинство уже к середине встречи. Третий период прошел без голов и «Автомобилист» спокойно удержал свою победу.
«Сегодня их попросили сыграть и головой, и сердцем. Они это сделали, задание на игру фактически было выполнено. Агрессивно сыграли в атаке, очень плотно в обороне пытались сыграть, но во многих моментах не получалось. Поздравляю нашего вратаря с очередным „сухариком“. Будем двигаться дальше», — рассказал главный тренер уральской команды Андрей Мартемьянов.
Следующий матч «Автомобилиста» пройдет 25 января. Соперником екатеринбуржцев станет нижнекамский «Нефтехимик».
«Здравствуйте, я Лидия. Мне 59 лет, и у меня ВИЧ…»
История пенсионерки из Екатеринбурга, которая рассказала о том, как принять свой диагноз.
Новое и интересное
Уральский рэпер АК-47 поддержал хоккеистов Челябинска в Кубке Гагарина
Развлечения
Гимн-речитатив свердловского музыканта посвящен схватке «Трактора» с «Салаватом Юлаевым» в рамках полуфинала Восточной конференции.
Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
В первый класс, как в первый раз
Red Demon против Барракуды. В Екатеринбурге подрались роботы
Развлечения
В мировом турнире «Битва роботов» 100-килограммовые машины режут, кромсают, толкают и подбрасывают друг друга в воздух.
Команды для народа
«Урал» & «Автомобилист». Сравниваем два главных клуба Екатеринбурга.