В честь Бажова в Екатеринбурге устроят торжественный праздник
13:34, 22 Январь 2019
В 2019 году уральскому сказочнику исполняется 140 лет.
Екатеринбург отпразднует 140-летие Павла Петровича Бажова. Торжественное мероприятие состоится в понедельник, 28 января в 15:00, во Дворце молодежи, сообщили ЕТВ организаторы.
Юбилейный вечер откроет внук Павла Петровича — Алексей Бажов. Гостями торжества станут губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, главы делегаций иностранных государств, члены Свердловского правительства, ученые, писатели, музыканты, а также читатели Бажовских сказов — дети.
На вечере выступят артисты, пройдет презентация книги Бажова «Уральские сказы». Также участники дадут старт проекту «Урал читает Бажова».
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