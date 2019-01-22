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В честь Бажова в Екатеринбурге устроят торжественный праздник

13:34, 22 Январь 2019
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Медной горы Хозяйка
Фото: commons.wikimedia.org
В 2019 году уральскому сказочнику исполняется 140 лет.

Екатеринбург отпразднует 140-летие Павла Петровича Бажова. Торжественное мероприятие состоится в понедельник, 28 января в 15:00, во Дворце молодежи, сообщили ЕТВ организаторы.

Юбилейный вечер откроет внук Павла Петровича — Алексей Бажов. Гостями торжества станут губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, главы делегаций иностранных государств, члены Свердловского правительства, ученые, писатели, музыканты, а также читатели Бажовских сказов — дети.

На вечере выступят артисты, пройдет презентация книги Бажова «Уральские сказы». Также участники дадут старт проекту «Урал читает Бажова».

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Развлечения, праздник, писатель, юбилей, книги, Екатеринбург
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