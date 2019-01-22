Прочь, пухан! Жители Екатеринбурга остались верны шубам 

в среднем отдают 21 тысячу рублей. Об этом свидетельствуют данные Авито.

На пуховики екатеринбуржцы тратятся значительно меньше — всего три тысячи. В целом по России данные ценники составляют 28 тысяч и четыре тысячи соответственно.

Интересно

,

что в Екатеринбурге

,

наравне с Санкт-Петербургом

,

разница в стоимости двух этих изделий самая минимальная.



Эксперты Авито также узнали , что в Екатеринбурге предложение продаваемых шуб на 24% превышает количество пуховиков. Кроме того , жители города на 49% активнее интересуются именно меховыми изделиями.

Жители Екатеринбурга предпочли поховикам изделия из натурального меха. За шубы уральцы