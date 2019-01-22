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Прочь, пухан! Жители Екатеринбурга остались верны шубам 

19:10, 22 Январь 2019
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Фото: pixabay
Уральцы больше интересуются меховыми изделиями, хотя они стоят в шесть раз дороже. 
Жители Екатеринбурга предпочли поховикам изделия из натурального меха. За шубы уральцы в среднем отдают 21 тысячу рублей. Об этом свидетельствуют данные Авито. На пуховики екатеринбуржцы тратятся значительно меньше — всего три тысячи. В целом по России данные ценники составляют 28 тысяч и четыре тысячи соответственно.Интересно, что в Екатеринбурге, наравне с Санкт-Петербургом, разница в стоимости двух этих изделий самая минимальная.

Эксперты Авито также узнали, что в Екатеринбурге предложение продаваемых шуб на 24% превышает количество пуховиков. Кроме того, жители города на 49% активнее интересуются именно меховыми изделиями.
Золотой борт
Стюардесса — о работе на частном самолете уральского бизнесмена.
Авторы:
Мария ВойнаковаМихаил Вербицкий
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Теги:
Развлечения, Екатеринбург, шубы, пуховик, одежда, авито, цены
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