Парковку на площади 1905 года откроют с 4 февраля

Главный ледовый городок Екатеринбурга начнут демонтировать в понедельник, 28 января. На портале мэрии горожане могли проголосовать, стоит ли продлевать работу городка, но большинство решило против.

Убирать скульптуры будут в течение всей следующей недели, сообщили ЕТВ в пресс-службе администрации Екатеринбурга. С 4 февраля на площади 1905 года снова разрешат парковаться.

В субботу, 26 января, художники города разрисуют одну из стен городка, а на следующий день пройдет мероприятие «Ледовый штурм», когда альпинисты и скалолазы будут покорять вершины городка на площади 1905 года.

Напомним, в ноябре мэр Екатеринбурга Александр Высокинский мечтал о том, чтобы скульптуры стояли до 1 марта.