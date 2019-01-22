Парковку на площади 1905 года откроют с 4 февраля
15:41, 22 Январь 2019
Мэрия Екатеринбурга решила не продлевать работу ледового городка.
Главный ледовый городок Екатеринбурга начнут демонтировать в понедельник, 28 января. На портале мэрии горожане могли проголосовать, стоит ли продлевать работу городка, но большинство решило против.
Убирать скульптуры будут в течение всей следующей недели, сообщили ЕТВ в пресс-службе администрации Екатеринбурга. С 4 февраля на площади 1905 года снова разрешат парковаться.
В субботу, 26 января, художники города разрисуют одну из стен городка, а на следующий день пройдет мероприятие «Ледовый штурм», когда альпинисты и скалолазы будут покорять вершины городка на площади 1905 года.
Напомним, в ноябре мэр Екатеринбурга Александр Высокинский мечтал о том, чтобы скульптуры стояли до 1 марта.
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