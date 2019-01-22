Экс-директор ЦПКиО Шадрин запланировал тур во Владивосток

Какое чудо! Масса свободного времени , возможность заняться любимыми хобби ( что-нибудь мастерить из дерева , например). Вплотную заняться воспитанием детей. Постоянно видеть рядом с собой любимую женщину. А еще хочу на поезде съездить до Владивостока , побывать в Мурманске , Калининграде , Якутске.

Роман Шадрин, генерал-майор, директор ЦПКиО