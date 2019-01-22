Экс-директор ЦПКиО Шадрин запланировал тур во Владивосток
16:29, 22 Январь 2019
Генерал заявил, что хочет потратить освободившееся время на путешествия и семью.
Экс-директор ЦПКиО Роман Шадрин поделился своими планами на будущее. Генерал сделал заявление в разговоре с подписчиком на Facebook. Шадрин хочет съездить до Владивостока и постоянно быть рядом с любимой женщиной.
Золотой борт
Стюардесса — о работе на частном самолете уральского бизнесмена.
Какое чудо! Масса свободного времени, возможность заняться любимыми хобби (что-нибудь мастерить из дерева, например). Вплотную заняться воспитанием детей. Постоянно видеть рядом с собой любимую женщину. А еще хочу на поезде съездить до Владивостока, побывать в Мурманске, Калининграде, Якутске.
21 января директор ЦПКиО имени Маяковского Роман Шадрин подал заявление об увольнении. Согласно трудовому законодательству директору парка придется отработать еще две недели.
Ранее Роман Шадрин уже рассказывал, чем будет заниматься после смены руководства парка. В эфире радиостанции «Серебряный Дождь» генерал говорил, что мечтает о столярной мастерской: «Я человек, который всегда найдет себе занятие. Мне будет обидно, будет без парка скучно, потому что за три года парк стал моей жизнью, но я не пропаду. У меня папа строителем был и мне тоже что-то от него осталось. Очень люблю мастерить табуретки и стульчики», — добавил Роман Шадрин.
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