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Шоумен из Екатеринбурга стал ведущим программы «Орел и Решка»

18:17, 21 Январь 2019
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Фото: телеканал «Пятница» в Instagram
Антон Зайцев сменил Евсея Ковалева в популярном тревел-проекте. 

Новым ведущим программы «Орел и Решка» стал 25-летний шоумен из Екатеринбурга Антон Зайцев. Его напарницей в продолжении популярного проекта будет Ольга Антипова. Их уже представили в анонсе программы в социальных сетях: «Капитальные красавчики. Наша свежая кровь».

Антон Зайцев закончил екатеринбургский театральный институт, а позже стал проводить городские праздничные мероприятия. Новый сезон проекта «Орел и Решка» будет называться «Мегаполисы». Ведущие тревел-шоу посетят Бангкок, Гавану, Кейптаун, Сеул, Джакарту, Париж, Амстердам, Лос-Анджелес, Сан-Франциско и другие крупные города и расскажут об их особенностях.

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В декабре появились слухи о закрытии проекта «Орел и Решка», однако свернули только «Перезагрузку», ведущими которой были Анастасия Ивлеева и Евсей Ковалев.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Развлечения, Екатеринбург
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