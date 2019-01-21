Шоумен из Екатеринбурга стал ведущим программы «Орел и Решка»

Новым ведущим программы «Орел и Решка» стал 25-летний шоумен из Екатеринбурга Антон Зайцев. Его напарницей в продолжении популярного проекта будет Ольга Антипова. Их уже представили в анонсе программы в социальных сетях: «Капитальные красавчики. Наша свежая кровь».

Антон Зайцев закончил екатеринбургский театральный институт, а позже стал проводить городские праздничные мероприятия. Новый сезон проекта «Орел и Решка» будет называться «Мегаполисы». Ведущие тревел-шоу посетят Бангкок, Гавану, Кейптаун, Сеул, Джакарту, Париж, Амстердам, Лос-Анджелес, Сан-Франциско и другие крупные города и расскажут об их особенностях.