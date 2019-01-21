Игроки «Автомобилиста» заняли третье место на Матче звезд КХЛ

Хоккеисты « Автомобилиста» поучаствовали в традиционном Матче всех звезд КХЛ. Якуб Коварж , Никита Трямкин , Найджел Доус и Стефан Да Коста выступили за дивизион Харламова. В полуфинале команда пропустила дальше дивизион Чернышева и лишилась шансов на итоговую победу.





Зато в игре за третье место сборную с игроками « Автомобилиста» ждал успех. Основное время матча с дивизионом Тарасова закончилось со счетом 7:7 , а в серии буллитов вратарь Якуб Коварж принес своей команде победу. За два матча Найджел Доус набрал 3 ( 2+1) очка , а Стефан Да Коста — 5 ( 1+4) очков.



