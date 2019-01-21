Игроки «Автомобилиста» заняли третье место на Матче звезд КХЛ
13:45, 21 Январь 2019
Особо отличились нападающие Найджел Доус и Стефан Да Коста.
Хоккеисты «Автомобилиста» поучаствовали в традиционном Матче всех звезд КХЛ. Якуб Коварж, Никита Трямкин, Найджел Доус и Стефан Да Коста выступили за дивизион Харламова. В полуфинале команда пропустила дальше дивизион Чернышева и лишилась шансов на итоговую победу.
Зато в игре за третье место сборную с игроками «Автомобилиста» ждал успех. Основное время матча с дивизионом Тарасова закончилось со счетом 7:7, а в серии буллитов вратарь Якуб Коварж принес своей команде победу. За два матча Найджел Доус набрал 3 (2+1) очка, а Стефан Да Коста — 5 (1+4) очков.
Вчера вечером хоккеисты «Автомобилиста» вернулись в Екатеринбург, ведь уже 22 января пройдет «дерби» с челябинским «Трактором». Матч начнется в 19 часов по уральскому времени.
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