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Игроки «Автомобилиста» заняли третье место на Матче звезд КХЛ

13:45, 21 Январь 2019
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Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»
Особо отличились нападающие Найджел Доус и Стефан Да Коста.
Хоккеисты «Автомобилиста» поучаствовали в традиционном Матче всех звезд КХЛ. Якуб Коварж, Никита Трямкин, Найджел Доус и Стефан Да Коста выступили за дивизион Харламова. В полуфинале команда пропустила дальше дивизион Чернышева и лишилась шансов на итоговую победу.

Зато в игре за третье место сборную с игроками «Автомобилиста» ждал успех. Основное время матча с дивизионом Тарасова закончилось со счетом 7:7, а в серии буллитов вратарь Якуб Коварж принес своей команде победу. За два матча Найджел Доус набрал 3 (2+1) очка, а Стефан Да Коста — 5 (1+4) очков.

Вчера вечером хоккеисты «Автомобилиста» вернулись в Екатеринбург, ведь уже 22 января пройдет «дерби» с челябинским «Трактором». Матч начнется в 19 часов по уральскому времени.
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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Развлечения, ХК Автомобилист, Екатеринбург, Матч звезд
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