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Баскетболистки УГМК разгромили «Динамо» в домашнем матче

08:28, 21 Январь 2019
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Фото: БК УГМК
До большого перерыва «лисицы» оторвались от соперниц на 24 очка.

Баскетболистки УГМК с разгромным счетом победили новосибирское «Динамо». Уже в первой четверти екатеринбурженки дали жару и закончили ее со счетом 27:17. После этого соперницы не смогли больше вернуться в игру. Матч завершился со счетом 112:48.

До большого перерыва «лисицы» увеличили преимущество и умчались далеко от «бело-голубых» — на 24 очка. Во второй половине игры уральские баскетболистки начали активную контратаку. Такое поведение измотало новосибирских соперниц, поэтому их сил хватило только на 14 очков в третьей и последней четвертях. Тренер нашей команды Мигель Мендес остался доволен результатом. «Этот матч мы постарались использовать для подготовки к предстоящим серьезным играм против команд из Праги, Курска и Буржа», — заявил он.

Победа над «Динамо» стала 12 подряд в регулярке российского первенства. УГМК продолжает занимать первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Следующий матч баскетболистки с Урала проведут с «Надеждой» из Оренбурга. Матч в рамках второго круга группового этапа Евролиги пройдет в ДИВСе 23 января в 19:00.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Развлечения, спорт, игра, матч, баскетбол, Екатеринбург
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