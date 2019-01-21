«Автомобилист» может сыграть два матча в Париже в 2019 году
12:37, 21 Январь 2019
За екатеринбургский клуб выступает французский форвард Стефан Да Коста.
Континентальная хоккейная лига хочет, чтобы в ноябре 2019 года екатеринбургский «Автомобилист» провел два матча в Париже. Напомним, за команду с берегов Исети играет французский форвард Стефан Да Коста.
«Планируется, что в ноябре в Париже пройдут в „Берси“ две игры с участием „Автомобилиста“ и Стефана Да Коста. Этот вопрос руководители КХЛ обсуждали с французской стороной в ходе Матча звезд лиги в Казани», — пишет РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к ситуации.
Ранее игрок «Автомобилиста» Стефан Да Коста рассказал РИА Новости, что в 2020 году Матч звезд КХЛ действительно может пройти в Париже.
Екатеринбургский «Автомобилист» с 79 очками занимает первое место в Восточной конференции. Следующий матч подопечные Андрея Мартемьянова проведут 22 января: предстоит домашний матч с «Трактором». К слову, если матчи плей-офф начнутся завтра, то «Авто» сразится именно с челябинским клубом.
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