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« Планируется , что в ноябре в Париже пройдут в „ Берси“ две игры с участием „ Автомобилиста“ и Стефана Да Коста. Этот вопрос руководители КХЛ обсуждали с французской стороной в ходе Матча звезд лиги в Казани», — РИА Новости со ссылкой на источник , близкий к ситуации.

пишет РИА Новости со ссылкой на источникблизкий к ситуации.



« Автомобилиста» Стефан Да Коста , что в 2020 году Матч звезд КХЛ действительно может пройти в Париже.

Ранее игрокАвтомобилиста» Стефан Да Коста рассказал РИА Новостичто в 2020 году Матч звезд КХЛ действительно может пройти в Париже.





Екатеринбургский « Автомобилист» с 79 очками занимает первое место в Восточной конференции. С ледующий матч подопечные Андрея Мартемьянова проведут 22 января: предстоит домашний матч с « Трактором». К слову , если матчи плей-офф начнутся завтра , то « Авто» сразится именно с челябинским клубом.

Континентальная хоккейная лига хочетчтобы в ноябре 2019 года екатеринбургскийАвтомобилист» провел два матча в Париже. Напомнимза команду с берегов Исети играет французский форвард Стефан Да Коста.