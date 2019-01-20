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Жители Екатеринбурга увидят начало полного лунного затмения

12:32, 20 Январь 2019
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Фото: pixabay
Спутник Земли уйдет в тень уже за горизонтом.
Жители Екатеринбурга смогут увидеть начало полного лунного затмения уже утром, 21 января. Смотреть на горизонт нужно около 9:00, сообщил инженер обсерватории УрФУ Владилен Санакоев. Погода правда будет не идеальной: наблюдать за светилом придется в просветах облаков.

Однако полное погружение Луны в тень Земли уральцы увидеть не смогут. К этому моменту она окажется за линией горизонта. Повезет только жителям европейских стран и Америки.

Летом 2018 года жители России смогли наблюдать первое в XXI веке «кровавое» лунное затмение. Около полуночи тень Земли начала скрывать Луну, и в это же время на фоне потухшего спутника очень ярко засветился Марс. Оба светила были красного цвета. Жители Екатеринбурга не спали всю ночь и остались под впечатлением.
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Развлечения, Екатеринбург, затмение, лунное затмение, луна, астрономия, Владилен Санакоев
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