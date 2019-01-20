Жители Екатеринбурга увидят начало полного лунного затмения

Жители Екатеринбурга смогут увидеть начало полного лунного затмения уже утром , 21 января. Смотреть на горизонт нужно около 9:00 , сообщил инженер обсерватории УрФУ Владилен Санакоев. Погода правда будет не идеальной: наблюдать за светилом придется в просветах облаков.





Однако полное погружение Луны в тень Земли уральцы увидеть не смогут. К этому моменту она окажется за линией горизонта. Повезет только жителям европейских стран и Америки.



