Жители Екатеринбурга увидят начало полного лунного затмения
12:32, 20 Январь 2019
Спутник Земли уйдет в тень уже за горизонтом.
Жители Екатеринбурга смогут увидеть начало полного лунного затмения уже утром, 21 января. Смотреть на горизонт нужно около 9:00, сообщил инженер обсерватории УрФУ Владилен Санакоев. Погода правда будет не идеальной: наблюдать за светилом придется в просветах облаков.
Однако полное погружение Луны в тень Земли уральцы увидеть не смогут. К этому моменту она окажется за линией горизонта. Повезет только жителям европейских стран и Америки.
Летом 2018 года жители России смогли наблюдать первое в XXI веке «кровавое» лунное затмение. Около полуночи тень Земли начала скрывать Луну, и в это же время на фоне потухшего спутника очень ярко засветился Марс. Оба светила были красного цвета. Жители Екатеринбурга не спали всю ночь и остались под впечатлением.
Еда золотая. Протестируй свой продуктовый
Редакция ЕТВ предлагает сравнить сегодняшние цены на пропитание с теми, что были раньше.
Новое и интересное
Red Demon против Барракуды. В Екатеринбурге подрались роботы
Развлечения
В мировом турнире «Битва роботов» 100-килограммовые машины режут, кромсают, толкают и подбрасывают друг друга в воздух.
В первый класс, как в первый раз
Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
Вот это новость! Чем жил Екатеринбург в конце августа в одной картинке
ЕТВ рассказывает о главных новостях прошедшей недели легко и весело.