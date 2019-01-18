Уральский дизайнер сделал значки по заказу московского музея
14:41, 18 Январь 2019
Пины с конструктивисткой Шуховской башней представлены в трех вариантах.
Известный уральский дизайнер Дмитрий Фатхиев-Долохов, покоривший екатеринбуржцев значками с конструктивистскими зданиями, сделал коллаборацию с московским музеем. По заказу Центра авангарда на Шаболовке появились пины с Шуховской башней.
«Мы попытались максимально правдоподобно передать детали оригинальной постройки. Значок выполнен в трех цветовых решениях. Найти новинку можно будет уже совсем скоро в Центре авангарда на Шаболовке, Серпуховский вал, 24/2», — прокомментировал Дмитрий Фатхиев-Долохов.
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