Топ-5 новостей недели. От генеральских заявлений до яиц губернатора
19:00, 18 Январь 2019
ЕТВ собрал самые резонансные новости Екатеринбурга в одном месте.
Екатеринбург выбрался из новогодней спячки: в городе, наконец-то, начало что-то происходить. На этой неделе заметно подтянулась политическая повестка, горожане начали интересоваться инфраструктурными проблемами, а в давних конфликтах наметился финал.
ЕТВ собрал, как и всегда по пятницам, выбрал пять самых заметных событий недели и собрал их в одном коллаже. Попробуйте его разгадать:
ЕТВ собрал, как и всегда по пятницам, выбрал пять самых заметных событий недели и собрал их в одном коллаже. Попробуйте его разгадать:
Город тысячи дорог
Миллионник Екатеринбург оказался очень зависит от одного-единственного маршрута общественного транспорта. 024. Та самая маршрутка, которая ходила через весь город — от Вторчермета до Сортировки и обратно. Часто ходила, надо сказать. И ее отмена стала очень неприятным событием для жителей этих районов. Но мэрия твердо стоит на своей позиции и возвращать популярное направление не спешит.
Как развивается борьба за 024 маршрутку, ЕТВ писал здесь.
Еда золотая. Протестируй свой продуктовый
Сравниваем сегодняшние цены на пропитание с теми, что были раньше.
Продуктовая корзина
В середине недели в повестку ворвался губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он давал ежегодную пресс-конференцию и не удержался от шуток о «девятке яиц». Настолько не удержался, что его заявление о «12 яйцах» мгновенно стало мемом. На этом попыталась хайпануть птицефабрика «Рефтинская», но получилось так себе. В итоге вопрос о том, будет ли кто-нибудь реально выпускать упаковки с дюжиной яиц, остается открытым.
Любовь к сварке
ЕТВ рассказывает о «мужской» профессии через призму женского взгляда.
Славянские братья
В Екатеринбурге откроется консульство Сербии. В мэрии утверждают, что «есть желание закрепить отношения по линии славянского братства». Когда новый флаг появится на карте посольств в Екатеринбурге, пока неизвестно, но прямо сейчас губернатор Куйвашев находится в Сербии с рабочим визитом в составе российской делегации, которую возглавляет Владимир Путин.
«Ты же мать»
Кто и зачем загоняет россиянок на кухню к борщам.
Снова в неизвестность
Здание бывшего дома быта «Рубин» на перекрестке 8 Марта и Малышева лишилось исторического названия. Несколько месяцев назад рекламодатель, строительная компания «Брусника», покинул крышу объекта, оставив пять букв и таким образом вернув изначальный облик. Но теперь у «Рубина» будет новый рекламодатель, который уже снял предыдущую табличку. Что будет на ее месте, неизвестно.
Год сурка
ЕТВ перечисляет главные события, которые ждут Екатеринбург в 2019 году.
Генеральский исход
Самой обсуждаемой новостью в пятницу стал пост генерала Шадрина в фейсбуке. Он сообщил, что уходит с поста директора ЦПКиО. Немногочисленные поклонники Романа Александровича пишут поддерживающие комментарии на его странице, но большинство встретило эту новость с воодушевлением. Желаем генералу удачи на новом месте!
Вот и все! Хороших выходных!
Новое и интересное
Парковый дефект-2: Парад достижений
Чего добились директора двух самых известных парков Екатеринбурга — ЦПКиО и Шарташского.
Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
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