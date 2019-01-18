Топ-5 новостей недели. От генеральских заявлений до яиц губернатора

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ЕТВ собрал , как и всегда по пятницам , выбрал пять самых заметных событий недели и собрал их в одном коллаже. Попробуйте его разгадать:

Екатеринбург выбрался из новогодней спячки: в городенаконец-тоначало что-то происходить. На этой неделе заметно подтянулась политическая повесткагорожане начали интересоваться инфраструктурными проблемамиа в давних конфликтах наметился финал.