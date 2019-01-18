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Продюсер «Тобола» рассказал о конфликте с Алексеем Ивановым

17:11, 18 Январь 2019
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Кадр из трейлера к фильму «Тобол»
Уральскому писателю не понравилось, что действие романа сократили в десять раз.
Генеральный продюсер фильма «Тобол» Олег Урушев в программе «Сумма мнений» на ЕТВ рассказал, что у него были разногласия с автором одноименного романа, писателем Алексеем Ивановым, который также писал насценарий к картине.
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В начале 2014 года я пришел с идеей к Алексею. В конце года мы заключили контракт. Долго торговались с его продюсером, но в итоге нашли компромисс. Алексей написал по нашему техническому заданию телевизионный сценарий на восемь серий. Когда я принес их на Первый канал, там сказали: «Замечательный план романа, ждем киносценарий». Надо понимать, что литературный сценарий и киносценарий во многом отличаются. Нам пришлось сокращать действие романа в десять раз.
Олег Урушев
Кинопродюсер
По словам Урушева, Алексей Иванов по этому поводу переживал, болезненно относился к сокращению сценария. «В итоге фильм выходит по мотивам романа Алексея Иванова. Эту книгу должно прочитать миллионы. Наш фильм — рекламный ролик романа», — добавил генеральный продюсер «Тобола».

Историческая драма «Тобол» выходит во всероссийский прокат 21 февраля.



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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Развлечения, Екатеринбург, "Тобол", премьера, кино, Алексей Иванов
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