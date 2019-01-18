Продюсер «Тобола» рассказал о конфликте с Алексеем Ивановым

В начале 2014 года я пришел с идеей к Алексею. В конце года мы заключили контракт. Долго торговались с его продюсером , но в итоге нашли компромисс. Алексей написал по нашему техническому заданию телевизионный сценарий на восемь серий. Когда я принес их на Первый канал , там сказали: « Замечательный план романа , ждем киносценарий». Надо понимать , что литературный сценарий и киносценарий во многом отличаются. Нам пришлось сокращать действие романа в десять раз.

Олег Урушев, Кинопродюсер