Финиш: Сергей Карякин стал десятым в ралли «Дакар-2019»

Уральский гонщик Сергей Карякин занял 16 место в заключительном этапе ралли-марафона « Дакар-2019». По итогам десяти дней он оказался на десятой строчке в общем зачете. « Учитывая все неприятности , которые обрушились на наш экипаж во второй части марафона- мы на финише и это маленькая Победа», — написал Карякин в соцсетях и поблагодарил болельщиков за поддержку.





Победителем гонки в зачете багги стал чилиец Франсиско Лопес Контардо. До этого он выступал в классе мотоциклов , но занимал только третье место в 2010 и 2013 годах. В ралли-марафоне принимал участие второй российский экипаж под руководством Александра Доросинского , но он до финиша не добрался.



