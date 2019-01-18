Финиш: Сергей Карякин стал десятым в ралли «Дакар-2019»
08:30, 18 Январь 2019
Победителем марафона стал чилиец Франсиско Лопес Контардо.
Уральский гонщик Сергей Карякин занял 16 место в заключительном этапе ралли-марафона «Дакар-2019». По итогам десяти дней он оказался на десятой строчке в общем зачете. «Учитывая все неприятности, которые обрушились на наш экипаж во второй части марафона- мы на финише и это маленькая Победа», — написал Карякин в соцсетях и поблагодарил болельщиков за поддержку.
Победителем гонки в зачете багги стал чилиец Франсиско Лопес Контардо. До этого он выступал в классе мотоциклов, но занимал только третье место в 2010 и 2013 годах. В ралли-марафоне принимал участие второй российский экипаж под руководством Александра Доросинского, но он до финиша не добрался.
Карякин после четвертого этапа возглавлял ралли, однако на седьмом этапе попал в аварию. На ремонт багги ушло много времени и он потерял свои позиции. На следующих этапах у уральца снова возникли проблемы с транспортом. Ранее Карякин участвовал в «Дакаре» в зачете квадрациклов и занял первое место в 2017 году. На следующий год он также лидировал, но попал в аварию и сломал руку. Это помешало ему продолжить борьбу за кубок.
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