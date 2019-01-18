Афиша не для всех: заводим новые знакомства и болеем за «Уралочку»

Пролетела еще одна неделя января. Все вошли в рабочий ритм. И мы вместе с вами. Но ЕТВ не забыл, что без отдыха жить нельзя, и составил список мероприятий, которые могут вас заинтересовать.

Екатеринбуржцы — личности разносторонние. Они любят и спорт, и театр, и музыку. Поэтому в нашей афише вы найдете все, начиная от органа и заканчивая хип-хопом и волейболом. В общем, выбирайте.