Афиша не для всех: заводим новые знакомства и болеем за «Уралочку»

Артист балета Сергей Полунин и солисты ведущих театров Европы впервые представят в России совместный проект SACRE. В его основе — балет Стравинского «Весна священная».

Сергей Полунин имеет большой опыт. Он звезда королевского балета в Лондоне, победитель конкурса «Большой балет» на канале «Культура». Кроме того, артист принял участие в съемках клипа Take me to church, после которого о танцовщике с татуировками узнал весь мир. Затем в 2017–2018 годах он стал героем фильмов «Убийство в Восточном экспрессе», «Красный воробей», «Танцовщик».

Что: спектакль SACRE

Где: ККТ «Космос» (Дзержинского, 2)

Когда: 17 февраля в 19:00

Сколько: 2000-7000 рублей, билеты тут