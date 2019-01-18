Афиша не для всех: заводим новые знакомства и болеем за «Уралочку»
Пролетела еще одна неделя января. Все вошли в рабочий ритм. И мы вместе с вами. Но ЕТВ не забыл, что без отдыха жить нельзя, и составил список мероприятий, которые могут вас заинтересовать.
Екатеринбуржцы — личности разносторонние. Они любят и спорт, и театр, и музыку. Поэтому в нашей афише вы найдете все, начиная от органа и заканчивая хип-хопом и волейболом. В общем, выбирайте.
Тысячи труб
Фото: pixabay
Любителям органной музыки особенно понравится концерт екатеринбургской филармонии. Тысячи труб, которые живут в этом интересном инструменте, встретятся с другими, которые существуют сами по себе: тубой, трубой и тромбоном. Орган может изображать голос каждого из них. Для этого нужно лишь переключить рычаг. Сочинения исполнят ведущие солисты оркестра и главный органист Тарас Багинец.
Что:
концерт органной музыки
Где: Свердловская государственная академическая филармония (Карла Либкнехта, 38а)
Когда: 19 января в 17:00
Сколько: от 200 рублей, билеты здесь
Живая библиотека
Фото: pixabay
В ближайшее воскресенье в одном месте соберутся 15 человек. Так называемые живые книги, с которыми смогут пообщаться гости мероприятия. На встрече вы увидите актеров, мастеров исторического костюма, носителя ВИЧ, пациента психиатрической больницы, эко-жителя и многих других, каждому из которых сможете задать интересующие вас вопросы. Мероприятие пройдет в три сессии с 15:00 до 20:00. С каждым участником смогут встретиться пять человек. Для того, чтобы посетить «Живую библиотеку», необходима регистрация, которая будет проходить за полчаса до каждой сессии.
Что:
«Живая библиотека»
Где: ГЦСИ (Добролюбова, 19а)
Когда: 20 января с 15:00 до 20:00
Сколько: бесплатно, по регистрации на месте, подробности здесь
Лига европейских чемпионов
Фото предоставлено организаторами
«Уралочка-НТМК» встретится с чемпионом Финляндии «Хямеэнлинной». В активе свердловской команды два очка, на счету финской — только два поражения от турецкого «Эджзаджибаши» и российского «Динамо-Казань». Для выхода в плей-офф европейского турнира свердловским волейболисткам необходима победа во всех последующих матчах.
Что:
волейбольный матч между «Уралочкой-НТМК» и «Хямеэнлинной»
Где: ДИВС (Олимпийская набережная, 4)
Когда: 24 января в 19:00
Сколько: бесплатно
Фальшивая нота
Фото предоставлено организаторами
В Театре юного зрителя Екатеринбурга покажут удивительно пронзительную историю о жертве и палаче, которые подчас могут поменяться местами.
Что: спектакль «Фальшивая нота»
Где: Театр юного зрителя (Карла Либкнехта, 48)
Когда: 24, 25 января в 19:00
Сколько: 3000-7000 рублей, билеты тут
Только женщины
Фото: ekb.icity.life
Спектакль «В зале только женщины» с участием Станислава Садальского и Татьяны Васильевой переносит всех зрителей в небольшое офисное помещение, где компания мужчин старается подготовить праздник для своих женщин. В процессе мужчины репетируют танцевальные номера и песни для своего женского коллектива.
Что: спектакль «В зале только женщины»
Где: Дворец молодежи (пр-т Ленина, 1)
Когда: 25 января в 19:00
Сколько: 1000-3500, билеты тут
Панки из Ростова
Фото: vk.com/dp_motorama
Появившиеся на заре возрождения интереса к пост-панку юные Motorama из Ростова-на-Дону с ходу заработали ярлык «реинкарнации» Joy Division в России. Отзывами о них пестрили блоги от Варшавы до Тегерана, и даже на радиостанции университета Айовы звучала их музыка. Тогдашние Motorama прочно ассоциируются с вдохновением северных краев, с нордическими пейзажами, медведями и совами. Сами участники группы сравнивали свою музыку с обледенелыми статичными танцами в сибирских лесах.
Что: концерт группы Motorama
Где: Дом Печати (пр-т Ленина, 49)
Когда: 27 января в 19:00
Сколько: 1000-16000 рублей, билеты тут
#копеллия_бот
Фото: Дарья Попова
На сцене екатеринбургского ТЮЗа покажут танцевальный спектакль, в основу которого легли балет «Копеллия» по мотивам «Песочного человека» Гофмана. Напомним, что в оригинале Копеллия — это кукла, в которую влюбляется мастер, создавший ее. В современной версии она становится компьютерным вирусом и превращает повествование в цифровой триллер с элементами детектива.
Что:
спектакль театра «Провинциальные танцы» #копеллия_бот
Где: ТЮЗ (Карла Либкнехта, 48)
Когда: 30 января в 19:00
Сколько: 800-1000 рублей, билеты здесь
Лабиринт отношений
Фото: Дарья Попова
Еще один спектакль «Провинциальные танцы» покажут на сцене ТЮЗа в феврале. Им станет «Имаго-ловушка», отправной точкой для которого послужили всем известные басни Эзопа, Лафонтена и Крылова «Стрекоза и муравей». Персонажи путаются в лабиринте отношений, взаимодействуя в танце и меняя костюмы. История циклична. Она рассказывает о вечном взаимодействии мужчины и женщины, человека и общества, тела и души.
Что:
спектакль «Имаго-ловушка»
Где: ТЮЗ (Карла Либкнехта, 48)
Когда: 8 февраля в 19:00
Сколько: 400-1000 рублей, билеты по ссылке
Big Love Show
Фото: vk.com/bigloveshow
Праздник Love Radio, который ежегодно собирает десятки слушателей со всей России, пройдет в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» в холодном феврале. Организаторы обещают уникальный звездный лайн-ап, мощный драйв и запредельные эмоции, которые согреют зрителей и запомнятся еще на год до следующего Love Big Show.
Что: праздник Big Love Show
Где: МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» (ЭКСПО-бульвар, 2)
Когда: 10 февраля в 19:00
Сколько: 1600-3500 рублей, билеты здесь
Искренность Рубальской
Фото: pixabay
Поэтический вечер Ларисы Рубальской «Очередь за счастьем» настроит слушателей на искренность и доброту к другим. Не случайно ее стихи стали шлягерами, которые позволяют поверить в высокие чувства. В строчках, написанных Рубальской, — женские судьбы. Они могут быть счастливыми или драматичными, но в любом случае не оставят никого равнодушным. Каждое стихотворение поэтессы представляет собой маленькую историю любви, о которой сказано далеко не все.
Что: поэтический вечер Ларисы Рубальской
Где: Дворец молодежи (пр-т Ленина, 1)
Когда: 13 февраля в 19:00
Сколько: 1200-2500 рублей, билеты здесь
Отчаянные авантюристы
Фото предоставлено организаторами
В жизни героинь спектакля «Авантюристы поневоле» все шло хорошо, пока однажды они не предложили съесть пирожок мужчине, который пришел менять окна. Он падает замертво, а женщинам приходится решать, как избавиться от тела. Но неожиданно в гости приходят племянники, которые заставляют волноваться еще больше…
Что: спектакль «Авантюристы поневоле»
Где: Дворец молодежи (пр-т Ленина, 1)
Когда: 14 февраля в 19:00
Сколько: 1200-6000 рублей, билеты приобретайте здесь
Танцовщик с татуировками
Фото: vk.com/sergei.polunin
Артист балета Сергей Полунин и солисты ведущих театров Европы впервые представят в России совместный проект SACRE. В его основе — балет Стравинского «Весна священная».
Сергей Полунин имеет большой опыт. Он звезда королевского балета в Лондоне, победитель конкурса «Большой балет» на канале «Культура». Кроме того, артист принял участие в съемках клипа Take me to church, после которого о танцовщике с татуировками узнал весь мир. Затем в 2017–2018 годах он стал героем фильмов «Убийство в Восточном экспрессе», «Красный воробей», «Танцовщик».
Что: спектакль SACRE
Где: ККТ «Космос» (Дзержинского, 2)
Когда: 17 февраля в 19:00
Сколько: 2000-7000 рублей, билеты тут
Любовная кадриль
Фото: afisha.yandex.ru
Герои курьезного спектакля «Кадриль» поругались со своими вторыми половинами и решили поменяться друг с другом. Как говорится, у соседа жена красивее. В итоге перетасовали свои семьи, а как вернуть на место, не знают. Что же случится с мужьями и женами, которые наворотили дел, зрители увидят в феврале.
Что: комедия «Кадриль»
Где: Дворец молодежи (пр-т Ленина, 1)
Когда: 20 февраля в 19:00
Сколько: 1000-3800 рублей, билеты тут
Макбет
Фото: Дарья Попова
Постановка частично основана на трагедии Шекспира. Спектакль рассказывает историю подавляющей и мрачной любви Макбета и его жены. Она начинается с конца, когда Макбет сидит в тюрьме и ждет смертную казнь. Героиня спектакля находится на грани расправы над собой. Кошмары сменяются любовью и нежностью и наоборот. Персонажи из прошлого появляются вновь, и женщина опять проживает те события.
Что:
спектакль «Макбет. История любви» театра «Провинциальные танцы»
Где: ТЮЗ (Карла Либкнехта, 48)
Когда: 22 февраля в 19:00
Сколько: 600-1000 рублей, билеты здесь
Оголенные нервы
Фото: vk.com/motmusic
Матвей Мельников, известный под псевдонимом МОТ, растопит лед в сердцах екатеринбуржцев в конце февраля. Исполнитель увлекся хип-хопом еще в девятом классе, и увлечению не помешала ни учеба, ни танцы. В 2009 году МОТ попал в топ-40 участников конкурса «Битва за респект», а в 2011 выступал в Лужниках на Первом международном хип-хоп саммите. Пятый альбом «Наизнанку» музыкант презентовал на больших площадках Питера и Москвы. «17 песен. Мои 17 мгновений весны. Чувства обнаженные. Нервы оголенные», — говорит об альбоме Мельников. Эти песни уральцы смогут услышать вживую.
Что: концерт МОТ
Где: Теле-клуб (Карьерная, 16)
Когда: 22 февраля в 19:00
Сколько: от 1700 рублей, билеты здесь
Лирический шансон
Фото предоставлено организаторами
Баллады, плясовые песни, композиции с элементами хип-хопа — все эти слова про Сергея Трофимова. Шансонье всегда готов радовать и удивлять поклонников новыми выдумками, поэтому он вновь приезжает в Екатеринбург, чтобы исполнить для жителей и гостей города старые хиты и песни из нового альбома.
Что: концерт Сергея Трофимова
Где: Дворец молодежи (пр-т Ленина, 1)
Когда: 23 февраля в 19:00
Сколько: 1200-4500 рублей, билеты здесь
Хип-хоп с Bumble Beezy
Фото: vk.com/bumblebeezygroup
Российский хип-хоп исполнитель из Санкт-Петербурга, который известен как «шмель» [от английского слова «bumblebee» — прим. ЕТВ], презентует слушателям новый альбом «111111» в рамках тура PREDATOUR. Отличительная черта его творчества — фаст-флоу [чтение песен в ускоренном ритме — прим. ЕТВ], которому Bumble Beezy научился у любимых реперов Tech N9ne и Kool Savas. В конце февраля екатеринбургские поклонники смогут потренировать фаст-флоу прямо на концерте «шмеля» в Доме Печати.
Что: концерт Bumble Beezy
Где: Дом Печати (пр-т Ленина, 49)
Когда: 24 февраля в 19:00
Сколько: 800-12000 рублей, билеты по ссылке
Триумфальная арка
Фото: afisha.yandex.ru
Спектакль по мотивам одноименного романа Ремарка о любви к женщине, чувстве долга и подвигах человека во время оккупации увидят жители уральской столицы. Режиссер Лев Рахлин покажет свое видение истории, актеры по-новому раскроют образы главных героев «Триумфальной арки», а сюжет напомнит зрителям, что такое честь и достоинство.
Что: спектакль «Триумфальная арка»
Где: Дворец молодежи (пр-т Ленина, 1)
Когда: 25 февраля в 19:00
Сколько: 1000-5000 рублей, билеты здесь
В календарик запишите, пожалуйста!
Электроника из Ирландии
Фото: vk.com/club180141
Ирландец VNV Nation выступит в Екатеринбурге с альбомом Noire. Выступления Ронана Харриса совмещают поэтическую лирику с танцевальными битами и инди-электроникой. Кроме того, в репертуар VNV Nation входят баллады и фрагменты пост-классических саундтреков. Три предыдущих альбома исполнителя достигли топ-10 чартов в Германии и попали в топ-5 по версии Billboard в Америке.
Что:
концерт VNV Nation
Где: Дом Печати (пр-т Ленина, 49)
Когда: 1 марта в 20:00
Сколько: от 1500 рублей, билеты можно приобрести по ссылке
Простое число
Фото: wikipedia
Март в Екатеринбурге начнется с зажигательной IDM-группы«Самое большое простое число» (СПБЧ). На счету СПБЧ альбомы«Снегири», «Я думаю, для этого не придумали слово», «Здесь и всегда», «Мы — огромное животное, и мы вас всех съедим!». В 2017 году музыкальный коллектив принял участие в съемках фильма «Про любовь. Только для взрослых». Теперь он выступит в столице Урала с презентацией нового сборника «Мы не спали, мы снились».
Что: концерт группы «Самое большое простое число»
Где: Дом Печати (пр-т Ленина, 49)
Когда: 2 марта в 19:00
Сколько: 900 рублей, билеты можно купить здесь
Хороших вам выходных!