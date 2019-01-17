«Стекло»: как супергерои искали смысл жизни в психушке

В российский прокат вышел супергеройский фильм американского режиссера М. Найт Шьямалана « Стекло». Он стал внезапным продолжением драмы 2000 года « Неуязвимый» и триллера про человека с множественными личностями « Сплит» 2016 года. О том , что второй фильм является сразу кроссовером и спин-оффом первого , зрители узнали только после титров ( камео Уиллиса). Тогда и стало понятно , что режиссер задумал создать свою супергеройскую вселенную , а после выхода « Мстителей» это как раз стало актуально.



