«Стекло»: как супергерои искали смысл жизни в психушке
18:00, 17 Январь 2019
Рецензия на фильм М. Найт Шьямалана, в котором встретились герой поневоле, анархист и великий ум.
В российский прокат вышел супергеройский фильм американского режиссера М. Найт Шьямалана «Стекло». Он стал внезапным продолжением драмы 2000 года «Неуязвимый» и триллера про человека с множественными личностями «Сплит» 2016 года. О том, что второй фильм является сразу кроссовером и спин-оффом первого, зрители узнали только после титров (камео Уиллиса). Тогда и стало понятно, что режиссер задумал создать свою супергеройскую вселенную, а после выхода «Мстителей» это как раз стало актуально.
В финальной части трилогии все персонажи встречаются в психиатрической больнице. Элайджа Прайс, в исполнении Сэмюэла Л. Джексона, находится там еще со времен «Неуязвимого». Он с детства страдает от генетического заболевания, которое сделало его кости слишком хрупким. Из-за частых переломов он еще в детстве получил прозвище Мистер Стекло.
Полезняк на ЕТВ. Газовый вопрос
Что нужно знать потребителям и как не стать жертвой взрыва.
Фото: кадр из фильма «Стекло»
Он увлекся комиксами и устроил ряд кровавых терактов, чтобы найти свою противоположность — неуязвимого человека (себя он считает гениальным злодеем). Таким образом он и находит охранника-супермэна Дэвида Данна (Брюс Уиллис), который оказался единственным, кто выжил при крушении поезда. В первом фильме Дан отвергает существование своих суперспособностей, но благодаря сыну становится борцом за справедливость, которого репортеры называют «Надзиратель».
Третий персонаж фильма — это парень Кевин Крамб, в теле которого уживаются 23 личности. Его мать страдала психическим заболеванием и измывалась над ним все детство. Отец оставил семью, поэтому мальчика некому было защитить кроме альтернативных личностей, которые «выходят на свет» по своему желанию. Среди них есть и сверхчеловек Зверь, который хочет расправиться со всеми, кто не страдал в этой жизни.
«Т-34». Пафосная сказка про танкистов
ЕТВ посетил самую военизированную новогоднюю премьеру. Разрешите доложить!
Фильм «Стекло» — продолжения культовых лент «Неуязвимый» и «Сплит». В кино с 17 января.
Когда Зверь похищает очередную команду по чирлидингу, на него натыкается неуязвимый Дэвид Данн. В разгар битвы приезжает полиция, которая и забирает обоих в психиатрическую лечебницу для преступников. Там их добрые полтора часа экранного времени пытаются убедить в том, что супергероев не существует. «Комиксы вызывают одержимость. Вы выпали из реальной жизни», — говорит надзирательница.
Мистер Стекло, по словам врачей, потерял смысл жизни. Он понял, что суперлюдей не существует и снова считает себя ошибкой природы. Но когда в соседней палате появились люди с необычными способностями, он начинает вынашивать очередной гениальный план, суть которого откроется в самом конце. В это время сын Дэвида Джозеф и выжившая девушка из «Сплита» читают комиксы и понимают, что в их основе лежат настоящие истории про суперлюдей: без масок, плащей и слишком разговорчивых злодеев.
«Полицейский с Рублевки»: новогодняя комедия про денежные отношения
Есть ли у нового фильма шанс стать главным в уходящем году?
Фото: кадр из фильма «Стекло»
Режиссер «Стекла» М. Найт Шьямалан известен неожиданными концовками своих фильмов, как это было в «6 чувстве» или «Таинственном лесу». Но в этот раз его гениальные идеи утонули в пучине философских разговоров. Фильм какое-то время играет на ностальгии: старенький Брюс Уиллис и повзрослевший Джозеф Данн. Но к ним быстро привыкаешь, а перевоплощения Джеймса МакЭвоя уже никого не удивляют. Его даже становится жалко — уж слишком часто «на свет» выходит Зверь, а самому ему приходится таращить глаза и истошно орать. Не факт, что российского зрителя сможет расстрогать история про комиксы. У нас, в отличие от американцев, их не читали с 30-х годов прошлого века. Так что вряд ли жители Екатеринбурга после просмотра побегут искать в цветных картинках смысл своей жизни.
ЕТВ благодарит кинотеатр «Пассаж Синема» за возможность увидеть фильм «Стекло» одними из первых.
Новая «Суспирия»: шабаш ведьм в разделенном Берлине
ЕТВ узнал, кому стоит смотреть эту версию культового ужастика.
Новое и интересное
На Урале спродюсировали бой Хабиба Нурмагомедова и Годзиллы
Развлечения
Ящеро-подобный монстр сошелся в поединке с чемпионом по смешанным единоборствам на страницах комикса, который издали в Екатеринбурге.
В первый класс, как в первый раз
Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
Афиша не для всех: любовь и музыка в городе «Е»
Самые интересные и яркие события, которые ждут Екатеринбург.