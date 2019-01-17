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«Провинциальные танцы» начнут 2019 год с самых успешных спектаклей

11:50, 17 Январь 2019
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Фото: Глеб Махнев
Три истории покажут на сцене екатеринбургского ТЮЗа в январе и феврале.
Екатеринбургский театр «Провинциальные танцы» покажет три первых спектакля в 2019 году на сценах ТЮЗа. Артисты начнут год с #коппелия_бот, постановки хореографа Александра Пепеляева. Это один их самых популярных спектаклей сезона, рассказали ЕТВ в пресс-службе театра. Мы подробно рассказывали об идее и истории постановки здесь. Если кратко, то Коппелия — это компьютерный вирус, который живет и эволюционирует в сети, превращая действие в цифровой триллер.

8 февраля на Большой сцене ТЮЗа зрители смогут посмотреть спектакль «Имаго-ловушка» в постановке Татьяны Багановой. Он получил «Золотую маску» в 2018 году. Сюжет основан на всемирно известной басне «Стрекоза и муравей».

А 22 февраля в Малом зале ТЮЗа екатеринбуржцы снова увидят бессмертную историю о Макбете. Этот спектакль — часть трилогии итальянца Вальтера Маттеини, который также ставил истории об Отелло и Гамлете в разных частях мира.

Билеты на спектакли уже можно купить на сайте «Провинциальных танцев».
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Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Развлечения, танцы, спектакль, ТЮЗ, театр, Провинциальные танцы, Екатеринбург
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