«Провинциальные танцы» начнут 2019 год с самых успешных спектаклей

« Провинциальные танцы» представят свою новую постановку про самообучаемый вирус , идею которого придумал Гофман.

Екатеринбургский ТЮЗ покажет , как люди становятся ботами в соцсетях

В первый класс , как в первый раз

Олег Федяров. Про Лошагина , поборы и насилие в колониях

Развлечения

Афиша не для всех: идем на вечеринку к « провинциалам» и ждем цирк