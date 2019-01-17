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Матч между «Уралом» и «Спартаком» перенесли на 7 марта

17:20, 17 Январь 2019
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Фото: fc-ural.ru
Команды сыграют в 1/4 финала Кубка России.

Матч между футбольными клубами «Урал» и «Спартак» перенесли с 24 февраля на 7 марта. Игра ¼ финала Кубка России пройдет в Екатеринбурге, рассказали ЕТВ в пресс-службе ФК «Урал». О времени пообещали сообщить позже.

Кроме игры между екатеринбуржцами и москвичами перенесут еще два матча: встречу «Рубина» с «Локомотивом» в Казани и «Арсенала» с «Оренбургом» в Туле. Выходит, что первым официальным матчем «Урала» в новом году станет домашняя встреча с «Зенитом» — 3 марта на «Екатеринбург-Арене».

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Развлечения, Екатеринбург, ФК "Урал", ФК «Спартак», футбол, матч
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