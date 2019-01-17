Матч между «Уралом» и «Спартаком» перенесли на 7 марта
17:20, 17 Январь 2019
Команды сыграют в 1/4 финала Кубка России.
Матч между футбольными клубами «Урал» и «Спартак» перенесли с 24 февраля на 7 марта. Игра ¼ финала Кубка России пройдет в Екатеринбурге, рассказали ЕТВ в пресс-службе ФК «Урал». О времени пообещали сообщить позже.
Кроме игры между екатеринбуржцами и москвичами перенесут еще два матча: встречу «Рубина» с «Локомотивом» в Казани и «Арсенала» с «Оренбургом» в Туле. Выходит, что первым официальным матчем «Урала» в новом году станет домашняя встреча с «Зенитом» — 3 марта на «Екатеринбург-Арене».
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