Матч между «Уралом» и «Спартаком» перенесли на 7 марта

Матч между футбольными клубами «Урал» и «Спартак» перенесли с 24 февраля на 7 марта. Игра ¼ финала Кубка России пройдет в Екатеринбурге, рассказали ЕТВ в пресс-службе ФК «Урал». О времени пообещали сообщить позже.

Кроме игры между екатеринбуржцами и москвичами перенесут еще два матча: встречу «Рубина» с «Локомотивом» в Казани и «Арсенала» с «Оренбургом» в Туле. Выходит, что первым официальным матчем «Урала» в новом году станет домашняя встреча с «Зенитом» — 3 марта на «Екатеринбург-Арене».