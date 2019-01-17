ФК «Урал» арендовал норвежского защитника «Краснодара»
17:14, 17 Январь 2019
Объявление о том, что Стефан Страндберг переехал в Екатеринбург, появилось на сайте уральского клуба.
Екатеринбургский ФК «Урал» арендовал у «Краснодара» защитника Стефана Страндберга. Норвежец уже присоединился к тренировкам футболистов на острове Пафос.
Стефан подписан футбольным клубом «Краснодар» с 2015 года, в сезоне 2016\2017 выступал за «Ганновер» (Германия). Первую часть сезона 2018\2019 провел за «Краснодар-2».
Пока что контракт со Страндбергом заключен до конца текущего сезона, сообщили ЕТВ в пресс-службе ФК «Урал».
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