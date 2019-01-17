ФК «Урал» арендовал норвежского защитника «Краснодара»

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Стефан подписан футбольным клубом « Краснодар» с 2015 года , в сезоне 2016\2017 выступал за « Ганновер» ( Германия). Первую часть сезона 2018\2019 провел за « Краснодар-2».





Пока что контракт со Страндбергом заключен до конца текущего сезона , сообщили ЕТВ в пресс-службе ФК « Урал».

Екатеринбургский ФКУрал» арендовал уКраснодара» защитника Стефана Страндберга. Норвежец уже присоединился к тренировкам футболистов на острове Пафос.