«Это уже победа»: Карякин финишировал на предпоследнем этапе

Гонщик Сергей Карякин финишировал на 19 строчке в предпоследнем этапе ралли « Дакар-2019». « Начало было очень хорошее и после второй контрольной точки шли вторыми , но… снова проблемы и в итоге на финише потеря почти три часа», — сообщил уралец в соцсетях. Карякин признался , что после очередной поломки рассчитывать на призовые места уже не приходится. Главное для экипажа — просто добраться до финиша.





« Для меня слова , что финиш -это уже победа , имеют смысл. Так тяжело нам еще никогда не было», — сообщил гонщик после финиша.





Сергей Карякин показывал хорошие результаты на первых этапах гонки и шел вторым в общем зачете. На седьмом этапе он попал в аварию из-за которой провел в песках лишние 3,5 часа. На восьмом этапе уралец снова потерял много времени на ремонт багги. В прошлом году гонщика тоже преследовала неудача: он сломал руку и не смог продолжить борьбу за кубок.



