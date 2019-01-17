«Это уже победа»: Карякин финишировал на предпоследнем этапе
08:55, 17 Январь 2019
Гонщик снова потерял много времени из-за проблем с машиной.
Гонщик Сергей Карякин финишировал на 19 строчке в предпоследнем этапе ралли «Дакар-2019». «Начало было очень хорошее и после второй контрольной точки шли вторыми, но… снова проблемы и в итоге на финише потеря почти три часа», — сообщил уралец в соцсетях. Карякин признался, что после очередной поломки рассчитывать на призовые места уже не приходится. Главное для экипажа — просто добраться до финиша.
«Для меня слова, что финиш -это уже победа, имеют смысл. Так тяжело нам еще никогда не было», — сообщил гонщик после финиша.
Сергей Карякин показывал хорошие результаты на первых этапах гонки и шел вторым в общем зачете. На седьмом этапе он попал в аварию из-за которой провел в песках лишние 3,5 часа. На восьмом этапе уралец снова потерял много времени на ремонт багги. В прошлом году гонщика тоже преследовала неудача: он сломал руку и не смог продолжить борьбу за кубок.
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