Екатеринбургский УГМК с трудом переиграл «Польковице» в Евролиге
10:55, 17 Январь 2019
Встреча закончилась со счетом 69:64.
Баскетбольный УГМК одержал победу над польским «Польковице» в рамках очередного тура Евролиги. Екатеринбурженки победили со счетом 69:64. Самыми результативными игроками встречи стали американки Бриттни Грайнер и Кейла МакБрайд, они набрали по 20 баллов. При этом Грайнер сделала дабл-дабл, записав на свой счет еще и 16 подборов.
После девяти туров Евролиги УГМК продолжает лидировать в группе А с 18 очками. Следующую встречу «лисицы» проведут 20 января дома в ДИВСе, соперником по очередному матчу российской Премьер-лиги станет новосибирское «Динамо».
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