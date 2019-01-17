Екатеринбургский УГМК с трудом переиграл «Польковице» в Евролиге

«

,

,





После девяти туров Евролиги УГМК продолжает лидировать в группе А с 18 очками. Следующую встречу « лисицы» проведут 20 января дома в ДИВСе , соперником по очередному матчу российской Премьер-лиги станет новосибирское « Динамо».

Баскетбольный УГМК одержал победу над польскимПольковице» в рамках очередного тура Евролиги. Екатеринбурженки победили со счетом 69:64. Самыми результативными игроками встречи стали американки Бриттни Грайнер и Кейла МакБрайдони набрали по 20 баллов. При этом Грайнер сделала дабл-даблзаписав на свой счет еще и 16 подборов.