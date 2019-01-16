Древние артефакты украсили здания Полевского

На улицах Полевского появились объемные изображения исторических артефактов с описаниями. Позднее авторы планируют также добавить онлайн-ссылки на объекты, чтобы каждый мог больше погрузиться в историю. Теперь важные факты и вещи хранят не только музеи Полевского, но и сам город. Посмотрите вместе с нами, какие шедевры украсили тусклые стены зданий: