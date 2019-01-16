Древние артефакты украсили здания Полевского
13:08, 16 Январь 2019
«Стенограффия» с историческим проектом вышла за пределы Екатеринбурга.
Участники «Стенограффии» украсили улицы Полевского историческими рисунками. Авторами проекта стала команда из Екатеринбурга Spektr, которая решила, что город должен не только радовать глаз, но и просвещать местных жителей, сообщили ЕТВ в пресс-службе фестиваля «Стенограффия». А куратор фестиваля Евгений Фатеев добавил:
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ЕТВ рассказывает о «мужской» профессии через призму женского взгляда.
По сути это пригород Екатеринбурга и вылазка екатеринбургской «Стенограффии» в область.
На улицах Полевского появились объемные изображения исторических артефактов с описаниями. Позднее авторы планируют также добавить онлайн-ссылки на объекты, чтобы каждый мог больше погрузиться в историю. Теперь важные факты и вещи хранят не только музеи Полевского, но и сам город. Посмотрите вместе с нами, какие шедевры украсили тусклые стены зданий:
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