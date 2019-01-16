Под «Лыжню России-2019» в Екатеринбурге отдадут 15 площадок

Массовые старты рассчитаны как на профессионалов, так и на любителей лыж. Старт дадут в 12:00 после церемонии открытия. Для участников «Лыжни России» 9 февраля сделают бесплатный проезд в общественном транспорте. Как проходили соревнования в прошлом году, смотрите в нашем репортаже.