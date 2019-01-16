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Под «Лыжню России-2019» в Екатеринбурге отдадут 15 площадок

15:14, 16 Январь 2019
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Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Каждый сможет выбрать, где ему удобнее соревноваться.

Екатеринбург снова примет участие во Всероссийской массовой гонке «Лыжня России-2019», которая пройдет 9 февраля. В уральской столице для этого предоставят 15 площадок, сообщили ЕТВ в пресс-службе городской мэрии. Мы отметили на карте все места, выбирайте по вкусу:

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Массовые старты рассчитаны как на профессионалов, так и на любителей лыж. Старт дадут в 12:00 после церемонии открытия. Для участников «Лыжни России» 9 февраля сделают бесплатный проезд в общественном транспорте. Как проходили соревнования в прошлом году, смотрите в нашем репортаже.

Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Развлечения, Екатеринбург, Лыжня России, лыжи, соревнования, спорт
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