Куйвашев пообещал, что на Урале всегда будет десять яиц в упаковке
13:48, 16 Январь 2019
Глава региона ответил на вопрос о росте цен на продукты.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил на вопрос о мониторинге цен на продукты. Глава региона не остался вне тренда и пошутил про «девять яиц».
Напомним, 8 января на Pikabu выложили фотографию упаковки с девятью яйцами и заголовком «Девяток яиц, пожалуйста». Пользователи социальных сетей быстро подхватили мем и распространили его по всему Интернету.
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Евгений Куйвашев
губернатор Свердловской области
Про яйца. На Урале упаковка будет всегда десять яиц. Нет, я сейчас дам поручение сейчас и будет не менее 12 яиц (смеется). Даже не сомневайтесь в этом!
Мониторингом цен занимается ФАС. Работаем с необоснованным завышением цен. Так или иначе, рост цен будет все равно, из-за инфляции. Выросли цены на горючие, соответственно — и на продукты. Мы видим полную производственную цепочку. Необоснованного повышения цен не допустим. Я серьезно говорю. Я не шучу.
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