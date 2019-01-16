Куйвашев пообещал, что на Урале всегда будет десять яиц в упаковке

губернатор Свердловской области

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Мониторингом цен занимается ФАС. Работаем с необоснованным завышением цен. Так или иначе , рост цен будет все равно , из-за инфляции. Выросли цены на горючие , соответственно — и на продукты. Мы видим полную производственную цепочку. Необоснованного повышения цен не допустим. Я серьезно говорю. Я не шучу.

Про яйца. На Урале упаковка будет всегда десять яиц. Нетя сейчас дам поручение сейчас и будет не менее 12 яиц. Даже не сомневайтесь в этом!