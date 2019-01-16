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Куйвашев пообещал, что на Урале всегда будет десять яиц в упаковке

13:48, 16 Январь 2019
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Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Глава региона ответил на вопрос о росте цен на продукты.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил на вопрос о мониторинге цен на продукты. Глава региона не остался вне тренда и пошутил про «девять яиц».

Напомним, 8 января на Pikabu выложили фотографию упаковки с девятью яйцами и заголовком «Девяток яиц, пожалуйста». Пользователи социальных сетей быстро подхватили мем и распространили его по всему Интернету.


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Евгений Куйвашев
губернатор Свердловской области
Про яйца. На Урале упаковка будет всегда десять яиц. Нет, я сейчас дам поручение сейчас и будет не менее 12 яиц (смеется). Даже не сомневайтесь в этом!

Мониторингом цен занимается ФАС. Работаем с необоснованным завышением цен. Так или иначе, рост цен будет все равно, из-за инфляции. Выросли цены на горючие, соответственно — и на продукты. Мы видим полную производственную цепочку. Необоснованного повышения цен не допустим. Я серьезно говорю. Я не шучу.
Евгений Куйвашев
Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Развлечения, рост цен, губернатор, Свердловская область , Евгений Куйвашев
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