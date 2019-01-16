Свердловчанин, выигравший в лотерею 500 миллионов, забрал деньги

Свердловчанин, который выиграл в лотерею 500 миллионов рублей, забрал свои деньги спустя две недели. Им оказался 35-летний водитель из уральской столицы Николай Мирошниченко, передают «Главные новости Екатеринбурга».

Оказалось, что мужчина просто забыл про лотерейный билет и вспомнил о нем только сейчас. Он забрал выигрыш вместе с женой и сказал, что не собирается кардинально менять свою жизнь. Сначала супруги хотят погасить ипотеку, помочь родственникам и пожертвовать деньги на благотворительность. Кроме того, муж и жена собираются съездить в путешествие.

Николай Мирошниченко сообщил, что это не первый его выигрыш. У пары из Екатеринбурга сложилась традиция покупать лотерейные билеты. Их даже использовали на свадьбе Мирошниченко в качестве подарков и входных билетов.

Ранее ЕТВ писал, что в 2018 году мультимиллионерами стали десять жителей Свердловской области. Шесть из них выиграли больше двух миллионов рублей.