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Свердловчанин, выигравший в лотерею 500 миллионов, забрал деньги

08:05, 16 Январь 2019
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Фото: pixabay
Победителем оказался 35-летний водитель из Екатеринбурга. Он признался, что просто забыл о счастливом билете.

Свердловчанин, который выиграл в лотерею 500 миллионов рублей, забрал свои деньги спустя две недели. Им оказался 35-летний водитель из уральской столицы Николай Мирошниченко, передают «Главные новости Екатеринбурга».

Оказалось, что мужчина просто забыл про лотерейный билет и вспомнил о нем только сейчас. Он забрал выигрыш вместе с женой и сказал, что не собирается кардинально менять свою жизнь. Сначала супруги хотят погасить ипотеку, помочь родственникам и пожертвовать деньги на благотворительность. Кроме того, муж и жена собираются съездить в путешествие.

Николай Мирошниченко сообщил, что это не первый его выигрыш. У пары из Екатеринбурга сложилась традиция покупать лотерейные билеты. Их даже использовали на свадьбе Мирошниченко в качестве подарков и входных билетов.

Ранее ЕТВ писал, что в 2018 году мультимиллионерами стали десять жителей Свердловской области. Шесть из них выиграли больше двух миллионов рублей.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Развлечения, Свердловская область , выигрыш, деньги, Екатеринбург, лотерея
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