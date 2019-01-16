Для екатеринбуржцев составили топ сериалов про любовь

Главная героиня Ольга довольна жизнью: есть любимая работа, заботливый муж, которого ожидает блестящая научная карьера. Вскоре Ольгу судят и отправляют в тюрьму. Муж отдает сына Гошу в детский дом, и уезжает за границу. После освобождения Ольга узнает, что Гошу усыновили Андрей и Рита. Героине придется переехать в провинциальный город, чтобы устроиться нянечкой к своему сыну. Все складывается удачно: Гоша вновь обретает маму, а Андрей в тайне от жены влюбляется в новую няню. Но новые события перевернут жизнь всех главных героев.