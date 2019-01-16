Для екатеринбуржцев составили топ сериалов про любовь
Любовь характеризуется различными определениями, которые заключаются в легкой влюбленности, огненной страсти, сильнейшей ревности, преданности и предательстве. Ознакомьтесь с нашей подборкой лучших сериалов, где перечисленные особенности любви встречаются в каждом сюжете.
Нэшвилл
Сюжет посвящен рассказу о жизни известной певицы Рейны Джеймс. Королеву кантри обожает публика, а продажи альбомов увеличиваются с каждым разом. Сериал отображает проблемы в отношениях между героиней и мужем, с влиятельным авторитарным отцом политиком, а также с новой бездарной певицей. Карьера постепенно гаснет, и певица старается найти новые варианты для поддержания свое успешной жизни. Владельцы звукозаписывающей студии предлагают главной героине воспользоваться уникальным способом. Неизвестно, сможет ли согласиться Рейн Джеймс на новые условия игры. Трейлер к сериалу можно посмотреть по ссылке: https://www.ivi.ru/watch/neshvill/trailers.
Кафе на Садовой
Главная героиня Ольга довольна жизнью: есть любимая работа, заботливый муж, которого ожидает блестящая научная карьера. Вскоре Ольгу судят и отправляют в тюрьму. Муж отдает сына Гошу в детский дом, и уезжает за границу. После освобождения Ольга узнает, что Гошу усыновили Андрей и Рита. Героине придется переехать в провинциальный город, чтобы устроиться нянечкой к своему сыну. Все складывается удачно: Гоша вновь обретает маму, а Андрей в тайне от жены влюбляется в новую няню. Но новые события перевернут жизнь всех главных героев.
Парфюмерша
Главная героиня Наталья имеет уникальный природный дар. Она великолепно разбирается в запахах. Единственная мечта Наташи — создать парфюмерный аромат, который бы имел превосходство над духами «Шанель № 5». Женщина уверенно идет к своей цели, но на пути попадается дерзкий молодой Илья. Мужчина становится директором фабрики. Цели босса и подчиненной не совпадают: Наталья мечтает подарить всем женщинам чудесные ароматы, а Илья настроен только на бизнес-цели и высокий доход. Между героями возникает война, и чем она закончится никому неизвестно.
Дурная кровь
Главная героиня Маша — всеобщая любимица, тихий и спокойный ангелочек. Между Машей и ее сестрой Алей регулярно возникают ссоры. Главная героиня собирается выйти замуж за красавца Сашку. Но никто не догадывается, как сестра завидует их счастью, и мечтает заполучить Машиного жениха всеми способами. В это же время Марии предстоит отправиться в Москву, чтобы поступить в институт. Вот здесь начинаются настоящие перемены в судьбе героини.
Данный материал подготовлен при помощи онлайн-кинотеатра ivi.ru.