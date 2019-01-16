«Да только на что их купить»: уральцы оценили шутку Куйвашева про яйца
19:10, 16 Январь 2019
ЕТВ собрал самые остроумные комментарии на главную тему дня.
В социальных сетях активно обсуждают шутку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева про яйца. «На Урале упаковка будет всегда десять яиц. Нет, я сейчас дам поручение сейчас и будет не менее 12 яиц. Даже не сомневайтесь в этом!», — сказал глава региона. Так своеобразно Куйвашев обыграл «мем про десять яиц».
Напомним, 8 января на Pikabu выложили фотографию упаковки с девятью яйцами и заголовком «Девяток яиц, пожалуйста», а пользователи Интернета активно подхватили эту тему.
Екатеринбургская поэтесса, журналист ЕТВ Александра Аксенова по традиции отличилась стихотворением: «От Химмаша до „Антея“ зазвенели бубенца, в потребительский контейнер Куй добавит два яйца».
Другой журналист ЕТВ Семен Чирков также решил прокомментировать выступление губернатора поэтически. «Да только на что их купить [яица], я же держусь, продолжая жить по совету второго лидера нации, который сказал, „денег нет“ и вообще надо меньше питаться, а во всем видеть радость и свет».
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Ведущий ЕТВ Владислав Горин предположил, что шутка Евгения Куйвашева была заготовлена: «Выглядит заготовкой, вирусной репликой, если честно». А екатеринбургский журналист Алексей Шахов решил сделать «экспресс-дизайн» на злободневную тему.
Фото: facebook Алексея Шахова
Другой наш коллега Андрей Варкентин тоже разразился забавным коллажем, отсылая к фильму Никиты Михалкова «12».
Политик Нафик Фамиев задался вопросом, откуда губернатор возьмет два яйца, и саркастически предположил, что «не у автора тезисов пресс-конференции».
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