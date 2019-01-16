«Да только на что их купить»: уральцы оценили шутку Куйвашева про яйца

В социальных сетях активно обсуждают шутку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева про яйца. « На Урале упаковка будет всегда десять яиц. Нет , я сейчас дам поручение сейчас и будет не менее 12 яиц. Даже не сомневайтесь в этом!» , — сказал глава региона. Так своеобразно Куйвашев обыграл « мем про десять яиц».





Напомним , 8 января на Pikabu выложили фотографию упаковки с девятью яйцами и заголовком « Девяток яиц , пожалуйста», а пользователи Интернета активно подхватили эту тему.







Екатеринбургская поэтесса , журналист ЕТВ Александра Аксенова по традиции отличилась стихотворением: « От Химмаша до „ Антея“ зазвенели бубенца , в потребительский контейнер Куй добавит два яйца».



