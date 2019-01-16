Хоккейный клуб « Автомобилист» вырвал победу у рижского « Динамо» в выездном матче. Игра завершилась в овертайме со счетом 2:1. Для подопечных Гиртса Анкипанса это стало четвертым поражением подряд.





Соперники играли всухую два периода. Счет на 48 минуте открыл форвард « Автомобилиста» Дэн Секстон. Через две минуты защитник « Динамо» Мэтью Майоне восстановил равновесие в счете и перевел игру в овертайм. На четвертой минуте дополнительного времени победу екатеринбуржцам принес точный бросок Франсиса Паре.





В турнирной таблице восточной конференции команда Андрея Мартемьянова продолжает занимать первую позицию. В запасе у команды 79 очков. У ближайшего соперника — 71. Следующий матч екатеринбуржцы проведут 17 января против ЦСКА в Москве.