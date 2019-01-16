«Автомобилист» вырвал победу у рижского «Динамо»
09:44, 16 Январь 2019
Игра завершилась в овертайме.
Хоккейный клуб «Автомобилист» вырвал победу у рижского «Динамо» в выездном матче. Игра завершилась в овертайме со счетом 2:1. Для подопечных Гиртса Анкипанса это стало четвертым поражением подряд.
Соперники играли всухую два периода. Счет на 48 минуте открыл форвард «Автомобилиста» Дэн Секстон. Через две минуты защитник «Динамо» Мэтью Майоне восстановил равновесие в счете и перевел игру в овертайм. На четвертой минуте дополнительного времени победу екатеринбуржцам принес точный бросок Франсиса Паре.
В турнирной таблице восточной конференции команда Андрея Мартемьянова продолжает занимать первую позицию. В запасе у команды 79 очков. У ближайшего соперника — 71. Следующий матч екатеринбуржцы проведут 17 января против ЦСКА в Москве.
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