В Свердловской области появилась 15-тонная борода Бажова

В Полевском установили двухметровый мраморный монумент «Борода Бажова». Памятник представляет собой 15-тонную глыбу, на которой высечены пряди волос. Автор монумента планирует вписать в них фразы из сказов писателя, отлитые в металле, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

Памятник установили в честь 140-летия Павла Бажова на месте, где писатель любил гулять в детстве. Рядом установлены деревянные персонажи из «Серебряного копытца». В Полевском округе также разрабатывают туристические маршруты, посвященные писателю. В Свердловской области 2019 год официально объявлен годом Павла Бажова.