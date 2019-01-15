В Свердловской области появилась 15-тонная борода Бажова
13:53, 15 Январь 2019
Арт-объект из мрамора поставили к юбилею писателя.
В Полевском установили двухметровый мраморный монумент «Борода Бажова». Памятник представляет собой 15-тонную глыбу, на которой высечены пряди волос. Автор монумента планирует вписать в них фразы из сказов писателя, отлитые в металле, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.
Памятник установили в честь 140-летия Павла Бажова на месте, где писатель любил гулять в детстве. Рядом установлены деревянные персонажи из «Серебряного копытца». В Полевском округе также разрабатывают туристические маршруты, посвященные писателю. В Свердловской области 2019 год официально объявлен годом Павла Бажова.
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