Главная «ЕТВ»НовостиРазвлечения

В Свердловской области появилась 15-тонная борода Бажова

13:53, 15 Январь 2019
a95739e80ba1022d9bb1ee0d92b7640f_900x.jpg
Фото: департамент информполитики региона
Арт-объект из мрамора поставили к юбилею писателя.

В Полевском установили двухметровый мраморный монумент «Борода Бажова». Памятник представляет собой 15-тонную глыбу, на которой высечены пряди волос. Автор монумента планирует вписать в них фразы из сказов писателя, отлитые в металле, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

Памятник установили в честь 140-летия Павла Бажова на месте, где писатель любил гулять в детстве. Рядом установлены деревянные персонажи из «Серебряного копытца». В Полевском округе также разрабатывают туристические маршруты, посвященные писателю. В Свердловской области 2019 год официально объявлен годом Павла Бажова.

«Ты же мать»
ЕТВ выясняет, кто и зачем загоняет россиянок на кухню к борщам.
Авторы:
Мария Войнакова
Что вы думаете о материале «В Свердловской области появилась 15-тонная борода Бажова»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Развлечения, год Бажова, Бажов, памятник, Свердловская область
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Туркомпании обещают: уральцы будут в полтора раза чаще ездить отдыхать
Развлечения
Туркомпании обещают: уральцы будут в полтора раза чаще ездить отдыхать
Продавцы путевок радуются завершению кризиса и готовятся везти свердловчан в Турцю.
В первый класс, как в первый раз
25 января в 19:30
С Светлана Кузнецова, Екатерина Сибирцева
Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
25 января в 14:00
С Дмитрий Лошагин, Алексей Федяров
В Екатеринбурге тысячи солдат и десятки боевых машин изобразили парад
Развлечения
В Екатеринбурге тысячи солдат и десятки боевых машин изобразили парад
Прошедшая сегодня ночью репетиция завершилась раньше намеченного — вместо заявленных 4:00, техника ушла на базу около 23:00, а за ней потянулись военные.