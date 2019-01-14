Пациент скорее жив. «Старый Новый рок» как диагноз

Хорошо это или плохо — зависит от точки зрения: стакан на половину полон или пуст. Гораздо интереснее понять, почему расклад именно таков.

Помните, шутку Даниила Хармса про писателя? Он говорит: «Я писатель!», на что ему читатель отвечает: «А по-моему ты говно!» Замените в этом диалоге литератора на музыканта, а читателя — на слушателя, и станет ясно: едкий анекдот с бородой был пророческим. А мы живем в такое изумительное время, когда пророчество начинает сбываться. Чтобы убедиться в этом, достаточно почитать комментарии под любой из статей о музыкальных группах, ставших открытиями 2018 года.

Эпоха интернета поставила людей в положение модницы перед распахнутыми дверями гардероба: вроде столько всего, а носить нечего. Как ни крути, а людям нужен какой-никакой, но гид. Тот, кто подскажет, что почем, отсекая заведомую некондицию. И в музыке роль одного из таких экспертов-оценщиков выполняет как раз фестиваль «Старый Новый Рок», который прошел вчера в Ельцин Центре и кроме ощущения драйва от праздника, классного эвента, оставил вопросы.

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Какая она — хорошая музыка? Так ли нужно делить ее на жанрыодни из которых — априори крутыеа другие — фу-такое-слушать? И вообще, кто сейчас Голос Поколения? Почему они не звучат из каждого утюга?