Пациент скорее жив. «Старый Новый рок» как диагноз
Хорошо это или плохо — зависит от точки зрения: стакан на половину полон или пуст. Гораздо интереснее понять, почему расклад именно таков.
Помните, шутку Даниила Хармса про писателя? Он говорит: «Я писатель!», на что ему читатель отвечает: «А по-моему ты говно!» Замените в этом диалоге литератора на музыканта, а читателя — на слушателя, и станет ясно: едкий анекдот с бородой был пророческим. А мы живем в такое изумительное время, когда пророчество начинает сбываться. Чтобы убедиться в этом, достаточно почитать комментарии под любой из статей о музыкальных группах, ставших открытиями 2018 года.
Эпоха интернета поставила людей в положение модницы перед распахнутыми дверями гардероба: вроде столько всего, а носить нечего. Как ни крути, а людям нужен какой-никакой, но гид. Тот, кто подскажет, что почем, отсекая заведомую некондицию. И в музыке роль одного из таких экспертов-оценщиков выполняет как раз фестиваль «Старый Новый Рок», который прошел вчера в Ельцин Центре и кроме ощущения драйва от праздника, классного эвента, оставил вопросы.Какая она — хорошая музыка? Так ли нужно делить ее на жанры, одни из которых — априори крутые, а другие — фу-такое-слушать? И вообще, кто сейчас Голос Поколения? Почему они не звучат из каждого утюга?
У Леонида Бурлакова — продюсера, который вывел на всероссийскую известность «Мумий Троля» и Земфиру, а в рамках СНР-2019 читал лекцию о правилах шоу-бизнеса — есть критерий хорошей музыки или, если точнее, песни. В удачной композиции обязательно должны быть три составляющие — «тембр, мелодия, текст».
Надо
сказать, с текстами у большинства участников фестиваля все было норм. При
желании можно было даже разобрать слова. Но общая тематика песен крутилась
вокруг любви и межполовых коллизий. Каких-то остросоциальных текстов (кроме
разве что зачетной и наивно-пафосной попытки группы «Дзинь», спевшей про
шоу-бизнес, который пожирает людей) заметно не было. То есть возникший, страшно
сказать, в эпоху перестройки искусственной водораздел между диссидентствующим,
оппозиционным «роком» и презираемой «попсой» окончательно размылся. И все
смешалось. К добру или к худу — не суть. Просто факт. Теперь
все в России как на западе — если ты играешь мейнстримовую музыку, которую
слушает большинство, то ты — поп-исполнитель.
«А поп-музыка — это не искусство. В шоу-бизнесе больше от скоморошества. Потому что это массовая культура. Это как стакан кока-колы», — резюмировал продюсер Леонид Бурлаков.
На СНР-2019 с шести до одиннадцати вечера отыграли 45 молодых команд и 11 хедлайнеров. Эту музыкальную выборку из сегодняшнего «русского рока» (ставлю кавычки, что подчеркнуть меру условности термина) организаторы распределили по четырем площадкам. И за все время фестиваля публика курсировала от одной сцены к другой. И у каждой слушатели делились на две неравные группы. Всегда была малая доля фанатов, которые подпевали или пускались в пляс как люди вовлеченные, и большая часть неопределившихся, которые вслушивались, всматривались и пытались понять: «Тру это или не тру? Готов ли я потратить свое время, чтобы найти этих ребят в соцсетях и качнуть себе на айфон их музло?».
К слову, в своей лекции Леонид Бурлаков оригинально высказался на счет оценки «Тру или не тру»:
— Вот представьте, ведет вас по Третьяковской галерее экскурсовод. Рассказывает про одну картину, вторю, третью, четвертую. Вы идете за ним и вдруг понимаете, что вам очень хочется вернуться именно ко второй картине и возле нее постоять. Вот она — гениальная. А остальные — просто талантливы. Такую образную классификацию не я придумал, а народный артист России Даниил Крамер. Но по мне так она очень точна.
Однако штука в том, что, по моему скромному мнению, не было среди выступающих на «Старом Новом Роке» тех, кого бы я резко, вот с сегодняшнего дня, хотел бы включить в свой плей-лист. Не помогали даже рекомендации «экспертов». Например, арт-директор концерт-холла «Свобода» Александр Толстых отмечал магнитогорскую группу «Там Тепло». Послушал. Ниче так. Это, пожалуй, самая точная реакция на услышанные группы: «Ниче так».
— Все поп-мелодии были написаны и придуманы до конца 60-х годов прошлого века. Все что было потом и есть сейчас — только аранжировки. И это нормально. Ведь если подобное было популярно в прошлом, то, поверьте, оно точно выстрелит в ближайшем будущем. Я всегда советую музыкантам: ничего страшного, если кто-то говорит, что вы на кого-то похожи. Особенно, если сравнений масса и все они — разные. Это даже хорошо. Другое дело, когда буквально каждый вам говорит: вы как Сергей Галанин, то это повод задуматься, конечно. И посмотреть в зеркало. Вдруг вы действительно двойник Галанина. Тогда надо что-то менять.
Парадоксально, но несмотря на то, что музыка стала доступнее слушателям, добиться широкой популярности какой-либо группе, выйти из статуса «широко известной в узких кругах» легче не стало. Более того, размылись не только различия между жанрами, но и критерии известности. Взять тот же «Чайф». Они известны и широко любимы народом. Факт. Но наберет ли их клип 42 миллиона просмотров? А вот видео от владикавказского рэппера под ником MATRANG посмотрели именно такое количество раз.
Как мерить успешность группы? На что ориентироваться? Что считать явлением, достойным внимания?
Теперь каждый решает сам. Такое наше время ноубрау — коммерческое внежанровой синкретической культуры. Здесь не место голосу поколения с пафосными речами. Потому что уже нет запроса на это. Появись сейчас кто-нибудь, кто начнет петь «Перемен!», кто скажет, что знает как надо, его засмеют в комментариях. А термин «Голос Поколения» будет употребляться только с жесткой иронией.
Видео: ЕТВ
И вместе с тем фестиваль СНР востребован. Как непосредственно концерт, то есть место офлайновой тусы, где можно и на людей посмотреть и себя показать. И как некий коллективный отборщик. Составитель списка групп, на которых можно обратить внимание, найдя их в сети. Или не обратить.Такой вот «Старый Новый рок» (ключевое слово выделите сами) который мы заслужили.