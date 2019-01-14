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На «БеспринцЫпные чтения» в 2019 году приедет Хабенский

14:52, 14 Январь 2019
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Фото: организаторы фестиваля
Литературно-театральный фестиваль немного изменит формат. Кроме известных артистов заявки могут подавать талантливые писатели и актеры из других городов России.

Литературно-театральный фестиваль «БеспринцЫпные чтения» пройдет в екатеринбургском ТЮЗе 25 апреля в 19:00. В этот раз организаторы решили изменить классический формат и пригласить к участию не только известных, но и просто талантливых писателей и актеров со всех регионов России.

Кроме того, изменится название. Оно будет звучать, как «Открытые беспринцЫпные чтения». Но главная черта проекта останется — авторы будут читать со сцены свои произведения. Также они будут общаться с читателями.

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Создатели фестиваля рассказали ЕТВ, что на мероприятие в Екатеринбурге приедет народный артист России Константин Хабенский и сооснователь проекта Александр Цыпкин. Они прочтут прозу как авторов проекта, так и других современных писателей. В связи с этим организаторы отберут деятелей из Екатеринбурга, которые выступят на сцене в рамках «БеспринцЫпных чтений».

Чтобы принять участие в проекте, авторам необходимо прислать 2-3 рассказа на почту: info@besprintsypno.ru. В теме письма укажите город, писателя, имя. Тем, кто желает выступить в качестве актера, нужно сделать то же самое, но вместо писателя указать артиста.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Развлечения, беспринцЫпные, фестиваль, писатель, актеры, театр, литература, Екатеринбург, Александр Цыпкин
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