На «БеспринцЫпные чтения» в 2019 году приедет Хабенский

Литературно-театральный фестиваль «БеспринцЫпные чтения» пройдет в екатеринбургском ТЮЗе 25 апреля в 19:00. В этот раз организаторы решили изменить классический формат и пригласить к участию не только известных, но и просто талантливых писателей и актеров со всех регионов России.

Кроме того, изменится название. Оно будет звучать, как «Открытые беспринцЫпные чтения». Но главная черта проекта останется — авторы будут читать со сцены свои произведения. Также они будут общаться с читателями.