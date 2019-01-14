На «БеспринцЫпные чтения» в 2019 году приедет Хабенский
Литературно-театральный фестиваль «БеспринцЫпные чтения» пройдет в екатеринбургском ТЮЗе 25 апреля в 19:00. В этот раз организаторы решили изменить классический формат и пригласить к участию не только известных, но и просто талантливых писателей и актеров со всех регионов России.
Кроме того, изменится название. Оно будет звучать, как «Открытые беспринцЫпные чтения». Но главная черта проекта останется — авторы будут читать со сцены свои произведения. Также они будут общаться с читателями.
Создатели фестиваля рассказали ЕТВ, что на мероприятие в Екатеринбурге приедет народный артист России Константин Хабенский и сооснователь проекта Александр Цыпкин. Они прочтут прозу как авторов проекта, так и других современных писателей. В связи с этим организаторы отберут деятелей из Екатеринбурга, которые выступят на сцене в рамках «БеспринцЫпных чтений».
Чтобы принять участие в проекте, авторам необходимо прислать 2-3 рассказа на почту: info@besprintsypno.ru. В теме письма укажите город, писателя, имя. Тем, кто желает выступить в качестве актера, нужно сделать то же самое, но вместо писателя указать артиста.