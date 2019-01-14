Кексин и УГМК умоляют певицу Адель остаться на сцене

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Так , металлурги компании « Уралэлектромедь», входящей в холдинг УГМК , сняли видео , главными героями которого стали детали из медного порошка.

Ранее певица Адель объявила об уходе со сцены. Поклонники пытаются отговорить британку от решительного шага. Началось все с тогочто под песнюSomeone Like You» сперва показывался один мармеладный мишкакоторому затем подпевало множество других. Это видео стало вирусными в интернете стали появляться аналогичные ролики.