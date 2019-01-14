Кексин и УГМК умоляют певицу Адель остаться на сцене
15:03, 14 Январь 2019
Британка решила завершить карьеру, а ее фанаты в ответ устроили флешмоб.
УГМК, «Автомобилист» и ресторатор Евгений Кексин присоединились к флешмобу #AdeleChallenge в социальных сетях.
Ранее певица Адель объявила об уходе со сцены. Поклонники пытаются отговорить британку от решительного шага. Началось все с того, что под песню «Someone Like You» сперва показывался один мармеладный мишка, которому затем подпевало множество других. Это видео стало вирусным, и в интернете стали появляться аналогичные ролики.
Так, металлурги компании «Уралэлектромедь», входящей в холдинг УГМК, сняли видео, главными героями которого стали детали из медного порошка.
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Евгений Кексин также присоединился к флешмобу. Ресторатор снял в своем клипе пиццу. Выбор был очевиден: Кексин заведует пиццерией «Ptizza счастья».
Видео: телеграм-канал Евгения Кексина «Записки горе-ресторатора»
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