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Гонщик Сергей Карякин стал четвертым на шестом этапе «Дакар-2019»

09:32, 14 Январь 2019
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Фото: фейсбук Сергея Карякина
В генеральной классификации екатеринбуржец на второй позиции.

Екатеринбургский гонщик Сергей Карякин прибыл четвертым на шестом этапе «Дакара», который в этом году проходит в Перу. В общем зачете мотовездеходов он занял второе место. Впереди уральца Жерар Фаррес Гуэль. Карякин отстает от него на 13 минут.

В своем инстаграме Сергей Карякин рассказал, почему он не попал в тройку лидеров на шестом спецучастке. Десять минут экипаж № 344 потерял на том, что спустился с горы раньше времени и не взял точку. Пришлось повторять. Также случилась проблема с багги: между суппортом и диском попал камень и спустило колесо. Карякину и его напарнику Власюку пришлось оперативно менять колесо. Кроме того, по словам свердловского гонщика, «пески были убойные», из-за чего двигатель перегревался два раза.

Накануне биатлонист Антон Шипулин поддержал Сергея Карякина. Спортсмен, который недавно завершил карьеру, заявил, что ждет екатеринбуржца с чемпионским кубком. В субботу гонщик рассказал о преодолении пятого этапа, а ранее — четвертого, на котором он финишировал первым.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Развлечения, автомобиль, Екатеринбург, гонка, Дакар, гонщик, Сергей Карякин
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