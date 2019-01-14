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Фестиваль «Старый Новый Рок» собрал пять тысяч зрителей

18:16, 14 Январь 2019
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Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Самый большой ажиотаж вызвало выступление Найка Борзова. 

Фестиваль «Старый Новый Рок», который прошел в Екатеринбурге 13 января, собрал пять тысяч зрителей. Восемь часов подряд на четырех площадках выступали 500 музыкантов из 56 групп из 7 стран: России, Украины, Болгарии, Германии, Голландии, Дании и США. Самый большой ажиотаж вызвало выступление Найка Борзова: возле сцены сконцентрировались сразу две тысячи человек. Онлайн трансляция фестиваля в официальном сообществе во ВКонтакте собрала более 900 000 просмотров,.сообщили организаторы.

ЕТВ тоже побывал на фестивале «Старый Новый Рок». Как это было, читайте и смотрите здесь. Официальная программа фестиваля продолжится 14 и 15 января. Зарубежные хедлайнеры Disco Dicks и Three for Silver проведут мастер-классы в «Ельцин-Центре». В первый день они также выступят во Дворце народного творчества в рамках концерта «Новая сцена».


Год сурка
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Развлечения, концерт, Ельцин Центр, Старый новый рок, Екатеринбург
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