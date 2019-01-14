Екатеринбургские фигуристки стали чемпионками России в 17 раз
16:32, 14 Январь 2019
Девушкам нет равных в синхронном катании.
Ледовый дворец «Марий Эл» в Йошкар-Оле принял соревнования чемпионата и первенства России по синхронному катанию. Среди 28 команд, которые приняли участие в конкурсе, были фигуристки из екатеринбургской ДЮСШ «Юность». Они стали лидерами.
Команда «Юности» завоевала золото уже в 17 раз, рассказали ЕТВ в пресс-службе спортивной школы. Теперь девушкам предстоит защищать честь Екатеринбурга и страны на чемпионате мира, который состоится в марте в Швейцарии. В 2018 и 2017 годах фигуристки уже становились чемпионками мира по синхронному катанию на коньках среди юниоров.
ЕТВ интересовался судьбами уральских фигуристов и разбирался, как воспитать олимпийского чемпиона, не разрушив его детство.
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