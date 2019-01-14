Главная «ЕТВ»НовостиРазвлечения

Екатеринбургские фигуристки стали чемпионками России в 17 раз

16:32, 14 Январь 2019
yjcnm.jpg
Фото: пресс-служба ДЮСШ «Юность»
Девушкам нет равных в синхронном катании.

Ледовый дворец «Марий Эл» в Йошкар-Оле принял соревнования чемпионата и первенства России по синхронному катанию. Среди 28 команд, которые приняли участие в конкурсе, были фигуристки из екатеринбургской ДЮСШ «Юность». Они стали лидерами.

Команда «Юности» завоевала золото уже в 17 раз, рассказали ЕТВ в пресс-службе спортивной школы. Теперь девушкам предстоит защищать честь Екатеринбурга и страны на чемпионате мира, который состоится в марте в Швейцарии. В 2018 и 2017 годах фигуристки уже становились чемпионками мира по синхронному катанию на коньках среди юниоров.

ЕТВ интересовался судьбами уральских фигуристов и разбирался, как воспитать олимпийского чемпиона, не разрушив его детство.

Год сурка
ЕТВ перечисляет главные события, которые ждут Екатеринбург в 2019 году.
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «Екатеринбургские фигуристки стали чемпионками России в 17 раз»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Развлечения, Свердловская область , спорт, Юность, Екатеринбург, фигурное катание
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Афиша не для всех: идем на вечеринку к «провинциалам» и ждем цирк
Развлечения
Афиша не для всех: идем на вечеринку к «провинциалам» и ждем цирк
Сегодняшняя афиша — маленькая, но очень гордая, ведь в нее попали события, пропуск которых будет считаться преступлением.
В первый класс, как в первый раз
25 января в 19:30
С Светлана Кузнецова, Екатерина Сибирцева
Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
25 января в 14:00
С Дмитрий Лошагин, Алексей Федяров
Карты, скорость, две педали. ЕТВ познает темные стороны малых гонок
Развлечения
Карты, скорость, две педали. ЕТВ познает темные стороны малых гонок
Честный рассказ неудавшегося гонщика о том, как лучше не ездить на табуретках с мотором.