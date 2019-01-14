Дубль Секстона дал «Автомобилисту» преимущество в матче со «Слованом»

Хоккейный клуб «Автомобилист» прервал серию из двух поражений и разделался со «Слованом» в Братиславе. Матч завершился со счетом 6:3 в пользу екатеринбуржцев. Команда из Словакии потерпела шестое поражение подряд.

На второй минуте первую шайбу забросил Илья Крикунов. Второй и третий гол запустили в ворота соперников Никита Трямкин и Найджел Доус. Такая лихая игра заставила «Слован» напрячься — вратаря решили заменить. В итоге хозяевам игры удалось забить до перерыва гол «Автомобилисту», но Дэн Секстон не дал им долго радоваться. Он оформил шайбы на 28 и 41 минутах и сделал дубль. Но, несмотря на это, соперники успели пробить еще два гола, а Стефан да Коста увеличил счет до шести шайб на 60 минуте.

В турнирной таблице восточной конференции команда Андрея Мартемьянова продолжает занимать первую позицию. Сейчас у екатеринбуржцев 77 очков. Следующая игра «Автомобилиста» состоится в Риге 15 января. Там он схлестнется с «Динамо Р» в 22:30 по уральскому времени.