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Баскетбольный клуб УГМК одержал самую крупную победу сезона

14:26, 14 Январь 2019
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Фото: пресс-служба БК УГМК
«Лисицы» забросили в кольцо московского «Динамо» 118 очков.

Действующий чемпион России и Евролиги УГМК разгромил московское «Динамо». Матч закончился со счетом 118:49, став самым результативным для екатеринбургских баскетболисток в нынешнем сезоне.

С самого начала матча УГМК пошел в отрыв. Первая четверть завершилась со счетом 30:15, а к большому перерыву екатеринбурженки вели 58:32. Вторая половина матча стала сущей формальностью: «Динамо» почти не сопротивлялось, а УГМК решил установить рекорд сезона — и в итоге забросил 118 мячей.

«Лисицы» заработали восьмую сотню в сезоне, добившись впечатляющих результатов по всем показателям — 35 передач, 53 подбора, 12 перехватов. Самой результативной баскетболисткой стала центровая Джонквел Джонс, записавшая на свой счет 25 очков и 5 подборов.

Следующую игру УГМК проведет в рамках Евролиги 16 января. Подопечные Мигеля Мендеса отправятся в гости к «Полковице», рассказали в пресс-службе УГМК.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Развлечения, баскетбол, БК УГМК, Екатеринбург
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