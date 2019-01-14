Баскетбольный клуб УГМК одержал самую крупную победу сезона

Действующий чемпион России и Евролиги УГМК разгромил московское «Динамо». Матч закончился со счетом 118:49, став самым результативным для екатеринбургских баскетболисток в нынешнем сезоне.

С самого начала матча УГМК пошел в отрыв. Первая четверть завершилась со счетом 30:15, а к большому перерыву екатеринбурженки вели 58:32. Вторая половина матча стала сущей формальностью: «Динамо» почти не сопротивлялось, а УГМК решил установить рекорд сезона — и в итоге забросил 118 мячей.

«Лисицы» заработали восьмую сотню в сезоне, добившись впечатляющих результатов по всем показателям — 35 передач, 53 подбора, 12 перехватов. Самой результативной баскетболисткой стала центровая Джонквел Джонс, записавшая на свой счет 25 очков и 5 подборов.

