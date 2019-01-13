Танец пенька и фото с Морозом: В ЦПКиО встретили старый Новый год

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Четыре часа праздника было выделено на хороводы с Дедом Морозом и танцы с аниматорами. Однако программу пришлось ужать и первые полтора часа гости праздника занимались обычными делами. Взрослые катались на лыжах и коньках , а малыши пытались выбраться из ледяных чаш. В это время из динамиков доносилось: «Здравствуй , Дедушка Мороз , бородач из ваты. Подари на Новый год БМВ Х5… ».





Наконец гостей парка собрали вместе , чтобы потанцевать. По легенде парка , Дед мороз сбежал в цирк и вернуть его можно только показав артистические способности. После танца снеговика и фиксиков , господин Мороз все же появился. Всех собрали в хоровод ( но не вокруг елки), чтобы исполнить финальный танец , который показывал жизненный цикл елки: елочки — пенечки. После трех кругов Дед Мороз объявил новогоднюю фотосессию. Так и отметили.

Жителей Екатеринбурга позвали в ЦПКиОчтобы отметить старый Новый год традиционными гуляньями. ЕТВ присоединился к праздникучтобы посмотретькакие развлечения есть в главном городском парке.