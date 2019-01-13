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Танец пенька и фото с Морозом: В ЦПКиО встретили старый Новый год

18:57, 13 Январь 2019
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Фото: ЕТВ
ЕТВ побывал на празднике в главном городском парке.
Жителей Екатеринбурга позвали в ЦПКиО, чтобы отметить старый Новый год традиционными гуляньями. ЕТВ присоединился к празднику, чтобы посмотреть, какие развлечения есть в главном городском парке.

Четыре часа праздника было выделено на хороводы с Дедом Морозом и танцы с аниматорами. Однако программу пришлось ужать и первые полтора часа гости праздника занимались обычными делами. Взрослые катались на лыжах и коньках, а малыши пытались выбраться из ледяных чаш. В это время из динамиков доносилось: «Здравствуй, Дедушка Мороз, бородач из ваты. Подари на Новый год БМВ Х5…».

Наконец гостей парка собрали вместе, чтобы потанцевать. По легенде парка, Дед мороз сбежал в цирк и вернуть его можно только показав артистические способности. После танца снеговика и фиксиков, господин Мороз все же появился. Всех собрали в хоровод (но не вокруг елки), чтобы исполнить финальный танец, который показывал жизненный цикл елки: елочки — пенечки. После трех кругов Дед Мороз объявил новогоднюю фотосессию. Так и отметили.
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Недавно в ЦПКиО произошел конфликт с другим Дедом Морозом. Охранники выгнали из парка аниматора Сергея Сиренко, потому что он якобы просил у родителей деньги за фото с ним. Сам аниматор это отрицает. Сергей Сиренко намерен написать жалобу на руководство парка. Роман Шадрин отверг все обвинения и не исключает, что тоже обратится в органы правопорядка. ЕТВ подробно разбирался в этой истории.


Фото в тексте: ЕТВ
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Развлечения, Екатеринбург, ЦПКиО, Парк Маяковского, Новый год, Старый новый год, Роман Шадрин
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