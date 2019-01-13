Танец пенька и фото с Морозом: В ЦПКиО встретили старый Новый год
18:57, 13 Январь 2019
ЕТВ побывал на празднике в главном городском парке.
Жителей Екатеринбурга позвали в ЦПКиО, чтобы отметить старый Новый год традиционными гуляньями. ЕТВ присоединился к празднику, чтобы посмотреть, какие развлечения есть в главном городском парке.
Четыре часа праздника было выделено на хороводы с Дедом Морозом и танцы с аниматорами. Однако программу пришлось ужать и первые полтора часа гости праздника занимались обычными делами. Взрослые катались на лыжах и коньках, а малыши пытались выбраться из ледяных чаш. В это время из динамиков доносилось: «Здравствуй, Дедушка Мороз, бородач из ваты. Подари на Новый год БМВ Х5…».
Наконец гостей парка собрали вместе, чтобы потанцевать. По легенде парка, Дед мороз сбежал в цирк и вернуть его можно только показав артистические способности. После танца снеговика и фиксиков, господин Мороз все же появился. Всех собрали в хоровод (но не вокруг елки), чтобы исполнить финальный танец, который показывал жизненный цикл елки: елочки — пенечки. После трех кругов Дед Мороз объявил новогоднюю фотосессию. Так и отметили.
Екатеринбург другими глазами: «Дороги в России шире, чем в США»
Рассказ американского баскетболиста «Урала» о студенчестве, карьере и переезде в Екатеринбург.
Недавно в ЦПКиО произошел конфликт с другим Дедом Морозом. Охранники выгнали из парка аниматора Сергея Сиренко, потому что он якобы просил у родителей деньги за фото с ним. Сам аниматор это отрицает. Сергей Сиренко намерен написать жалобу на руководство парка. Роман Шадрин отверг все обвинения и не исключает, что тоже обратится в органы правопорядка. ЕТВ подробно разбирался в этой истории.
Фото в тексте: ЕТВ
Новое и интересное
Парковый дефект-2: Парад достижений
Чего добились директора двух самых известных парков Екатеринбурга — ЦПКиО и Шарташского.
Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
В первый класс, как в первый раз