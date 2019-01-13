Шипулин поддержал гонщика Карякина, который выступает в Перу
15:45, 13 Январь 2019
Завершивший карьеру биатлонист ждет друга-спортсмена с чемпионским кубком в Екатеринбурге.
Антон Шипулин, завершивший биатлонную карьеру в конце прошлого года, поддержал гонщика Сергея Карякина, который сейчас выступает на ралли-марафоне «Дакар» в Перу. Об этом спортсмен написал в своем Инстаграме.
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Нашу страну представляют несколько экипажей и, в том числе, наш земляк и мой хороший друг Сергей Карякин, который выступает под 344 номером вместе со своим штурманом Антоном Власюком в категории мотовездеходов — SxS. Сейчас середина дистанции, и Сергей сражается за победу. В данный момент он идет на лидирующих позициях, но впереди еще несколько сложнейших этапов. […] Борьба просто запредельная — тройка лидеров идет очень плотно по меркам ралли-рейдов. Давайте вместе его поддержим. […] Серега, ждём тебя с чемпионским Кубком в Екатеринбурге.
12 января гонщик Сергей Карякин рассказал о преодолении пятого спецучастка. Сейчас российский экипаж занимает второе место в генеральной классификации. «Дакар» завершится 17 января в Лиме, столице Перу. Гонщикам на мото- и квадроциклах, автомобилях, багги и грузовиках предстоит преодолеть еще пять этапов ралли-рейда.
Накануне биатлонист Антон Шипулин совершил пробежку со свердловским губернатором Евгением Куйвашевым, а после нее издание Znak.com со ссылкой на информированный источник сообщило, что Шипулин намерен начать политическую карьеру.
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