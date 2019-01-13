Шипулин поддержал гонщика Карякина, который выступает в Перу

12 января гонщик Сергей Карякин рассказал о преодолении пятого спецучастка. Сейчас российский экипаж занимает второе место в генеральной классификации. «Дакар» завершится 17 января в Лиме, столице Перу. Гонщикам на мото- и квадроциклах, автомобилях, багги и грузовиках предстоит преодолеть еще пять этапов ралли-рейда.

Накануне биатлонист Антон Шипулин совершил пробежку со свердловским губернатором Евгением Куйвашевым, а после нее издание Znak.com со ссылкой на информированный источник сообщило, что Шипулин намерен начать политическую карьеру.