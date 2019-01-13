Футболисты «Урала» добрались до отеля на Кипре в кузове пикапа

«

,

,





Запасного автобуса у команды не оказалось , зато на помощь пришел кузов пикапа. Именно на этом транспортном средстве футболисты « Урала» в тесноте и добрались до своих номеров. « У нас готов новый клип для Любови Успенской. Спонсор клипа — сломавшийся кипрский автобус», — проиронизировала пресс-служба команды в твиттере.

Игроки футбольногоУрала», которые вернулись из отпуска и поехали на кипрский сборпопали в забавную ситуацию. Автобус екатеринбургского клуба сломался по пути с тренировки в отельпоэтому пришлось как-то выходить из ситуации.