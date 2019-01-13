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Футболисты «Урала» добрались до отеля на Кипре в кузове пикапа

12:18, 13 Январь 2019
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Фото: твиттер «Урала»
У екатеринбургской команды, которая ехала после тренировки, сломался автобус.
Игроки футбольного «Урала», которые вернулись из отпуска и поехали на кипрский сбор, попали в забавную ситуацию. Автобус екатеринбургского клуба сломался по пути с тренировки в отель, поэтому пришлось как-то выходить из ситуации.

Запасного автобуса у команды не оказалось, зато на помощь пришел кузов пикапа. Именно на этом транспортном средстве футболисты «Урала» в тесноте и добрались до своих номеров. «У нас готов новый клип для Любови Успенской. Спонсор клипа — сломавшийся кипрский автобус», — проиронизировала пресс-служба команды в твиттере.
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Кстати, недавно ЕТВ разговаривал с президентом «Урала» Григорием Ивановым. Откровенное интервью читайте тут.
Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Развлечения, фк урал, футбол
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