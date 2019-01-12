«Война Анны» Алексея Федорченко получила трех «Белых слонов»

«Война Анны» екатеринбургского режиссера Алексея Федорченко получила главную награду Гильдии киноведов и кинокритиков России. Картина признана лучшим фильмом 2018 года. Еще один «Белый слон» в номинации «Лучшая женская роль» достался 9-летней Марте Козловой, сыгравшей (без слов) девочку, несколько лет прячущуюся от фашистов в камине. Получая награду, Марта сказала, что «так ждала этого слона». Приз за лучшую операторскую работу получил Алишер Хамидходжаев.

У Марты Козловой уже есть специальная награда фестиваля «Кинотавр». Девочка получила диплом жюри «За создание пронзительного образа войны глазами ребенка».