Главная «ЕТВ»НовостиРазвлечения

«Война Анны» Алексея Федорченко получила трех «Белых слонов»

11:45, 12 Январь 2019
kinopoisk.jpg
Гильдия кинокритиков России признала фильм лучшим в трех номинациях.

«Война Анны» екатеринбургского режиссера Алексея Федорченко получила главную награду Гильдии киноведов и кинокритиков России. Картина признана лучшим фильмом 2018 года. Еще один «Белый слон» в номинации «Лучшая женская роль» достался 9-летней Марте Козловой, сыгравшей (без слов) девочку, несколько лет прячущуюся от фашистов в камине. Получая награду, Марта сказала, что «так ждала этого слона». Приз за лучшую операторскую работу получил Алишер Хамидходжаев.

У Марты Козловой уже есть специальная награда фестиваля «Кинотавр». Девочка получила диплом жюри «За создание пронзительного образа войны глазами ребенка».

Екатеринбург другими глазами: «Дороги в России шире, чем в США»
Рассказ американского баскетболиста о студенчестве, карьере и переезде в Екатеринбург.
«Война Анны» и ее успех
Фильм Алексея Федорченко получил награду «Кинотавра»
«Война Анны». Алексей Федорченко показал новый фильм
Федорченко опередил братьев Коэнов в рейтинге кинокритиков

Премия «Белый слон» ежегодно вручается Гильдией киноведов и кинокритиков России. Основана в 1998 году, до 2005-го вручалась под названием «Золотой овен». Лауреатов определяет экспертный совет тайным голосованием. Фильмами-лауреатами «Белого слона» становились «Левиафан», «Аритмия», «Вор», «Страна глухих», «Трудно быть богом».

«Война Анны». Трейлер

Видео: КиноТуз.НЕТ

Авторы:
Ксения Фикс
Что вы думаете о материале ««Война Анны» Алексея Федорченко получила трех «Белых слонов»»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Развлечения, Война Анны, фильм, премия, Алексей Федорченко
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Ельцин Центр удостоился престижной европейской награды
Развлечения
Ельцин Центр удостоился престижной европейской награды
Награду имени Кеннета Хадсона за «вызов общепринятому восприятию» российские музеи получают впервые.
В первый класс, как в первый раз
25 января в 19:30
С Светлана Кузнецова, Екатерина Сибирцева
Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
25 января в 14:00
С Дмитрий Лошагин, Алексей Федяров
Февральская игра «Урала» со «Спартаком» отложена до весны
Развлечения
Февральская игра «Урала» со «Спартаком» отложена до весны
Матч ¼ финала Кубка России, который был запланирован на 24 февраля, перенесен.