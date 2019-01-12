«Война Анны» Алексея Федорченко получила трех «Белых слонов»
«Война Анны» екатеринбургского режиссера Алексея Федорченко получила главную награду Гильдии киноведов и кинокритиков России. Картина признана лучшим фильмом 2018 года. Еще один «Белый слон» в номинации «Лучшая женская роль» достался 9-летней Марте Козловой, сыгравшей (без слов) девочку, несколько лет прячущуюся от фашистов в камине. Получая награду, Марта сказала, что «так ждала этого слона». Приз за лучшую операторскую работу получил Алишер Хамидходжаев.
У Марты Козловой уже есть специальная награда фестиваля «Кинотавр». Девочка получила диплом жюри «За создание пронзительного образа войны глазами ребенка».
Премия «Белый слон» ежегодно вручается Гильдией киноведов и кинокритиков России. Основана в 1998 году, до 2005-го вручалась под названием «Золотой овен». Лауреатов определяет экспертный совет тайным голосованием. Фильмами-лауреатами «Белого слона» становились «Левиафан», «Аритмия», «Вор», «Страна глухих», «Трудно быть богом».
Видео: КиноТуз.НЕТ