Пройдено полпути: Сергей Карякин занимает 2 место на ралли «Дакар»

Екатеринбургский гонщик Сергей Карякин рассказал о преодолении пятого спецучастка. «Если коротко, то нам пришлось часто останавливаться чтобы доливать масло, так как трещина стала больше. Пришлось менять один привод. Взорвался ремень. Потеряли на ремонтах 40 минут примерно», — подвел итог Сергей.

Сейчас российский экипаж занимает второе место в генеральной классификации. «Но это только половина маршрута, — обнадежил своих болельщиков Карякин. — Учитывая что весь пятый и остаток четвертого этапов наш экипаж ехал с дыркой в коробке, то результат более чем достойный».