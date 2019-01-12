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Пройдено полпути: Сергей Карякин занимает 2 место на ралли «Дакар»

13:45, 12 Январь 2019
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Пятый этап ралли-рейда российский экипаж прошел на неисправном багги.

Екатеринбургский гонщик Сергей Карякин рассказал о преодолении пятого спецучастка. «Если коротко, то нам пришлось часто останавливаться чтобы доливать масло, так как трещина стала больше. Пришлось менять один привод. Взорвался ремень. Потеряли на ремонтах 40 минут примерно», — подвел итог Сергей.

Сейчас российский экипаж занимает второе место в генеральной классификации. «Но это только половина маршрута, — обнадежил своих болельщиков Карякин. — Учитывая что весь пятый и остаток четвертого этапов наш экипаж ехал с дыркой в коробке, то результат более чем достойный».

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«Дакар» завершится 17 января в Лиме, столице Перу. Гонщикам на мото- и квадроциклах, автомобилях, багги и грузовиках предстоит преодолеть еще пять этапов ралли-рейда.

Фото: Facebook Сергея Карякина

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Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Развлечения, багги, гонщик, гонка, Дакар, Сергей Карякин
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