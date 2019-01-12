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Кот Граф из Нижнего Тагила стал героем фильма «Путешествие»

12:17, 12 Январь 2019
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Граф с хозяином на Эльбрусе
Фото: страница Андрея Останина / vk. com
Короткометражка про котика, который покорил Эльбрус, участвует в международном кинофестивале.

Короткометражный фильм о путешественнике Андрее, покорении Эльбруса и черном коте сняла режиссер Арина Салахутдинова. В главных ролях — Антон Бутаков, актер и художественный руководитель Центра современной драматургии, актриса, известная теле-и просто ведущая Наталья Халтурина и кот Граф.

Граф — известный и опытный путешественник. Вместе с хозяином Андреем Останиным он покорял Эльбрус и путешествовал на Байкал. Был звездой СМИ и попадал в рейтинг «Медиалогии». Возможно, участие в фильме «Путешествие» принесет картине успех на международном фестивале мобильного кино velcom Smartfim.

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Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Развлечения, кино, Нижний Тагил, кот, путешествие
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