Кот Граф из Нижнего Тагила стал героем фильма «Путешествие»

Короткометражный фильм о путешественнике Андрее, покорении Эльбруса и черном коте сняла режиссер Арина Салахутдинова. В главных ролях — Антон Бутаков, актер и художественный руководитель Центра современной драматургии, актриса, известная теле-и просто ведущая Наталья Халтурина и кот Граф.

Граф — известный и опытный путешественник. Вместе с хозяином Андреем Останиным он покорял Эльбрус и путешествовал на Байкал. Был звездой СМИ и попадал в рейтинг «Медиалогии». Возможно, участие в фильме «Путешествие» принесет картине успех на международном фестивале мобильного кино velcom Smartfim.