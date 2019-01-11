Топ-5 новостей недели. От роста цен на метро до победы на «Дакаре»
Вторая неделя нового года и первая — рабочая. Город, не отошедший от оливье, фейерверков и шампанского, с трудом втягивается в трудовой режим. Депутаты гордумы еще не начали шутить, губернатор не приступил к принятию судьбоносных решений, автомобилисты пока не замирают в пробках и даже ажиотаж вокруг (и внутри) ледового городка пока не спал.
Но настоящие герои новостей находят поводы для напоминания о себе даже в постпраздничной ситуации. ЕТВ не без труда выделил пять главных событий рабочей недели и предлагает читателям традиционный дайджест главных событий недели. Все они зашифрованы в коллаже. Угадывайте и проверяйте свои знания новостной повестки Екатеринбурга.
Мэрские новости из-под земли
Мэр Александр Высокинский проверил качество отремонтированных вагонов метро, вернувшихся после реставрации из Санкт-Петербурга и Красноярска. Чтобы не тратить деньги (250 миллионов рублей) на покупку новых составов, в Екатеринбурге решили сэкономить и отремонтировать старые (112-130 миллионов).
Получилось весьма неплохо. За исключением одного «но»… Средства на ремонт вагонов 1989 года выпуска планируется изъять из кошельков горожан — повысив стоимость проезда в метро на три-пять рублей.
Символическое бревно
Конфликт между гонщиками на льду и казаками, полицейскими и примкнувшим к ним министерством природных ресурсов и экологии в новом году продолжился. По старой схеме: экстремалы пытаются провести гонки на автодроме, а остальные им ̶з̶а̶в̶и̶д̶у̶ю̶т̶ препятствуют.
В первый рабочий день 2019 года автогонщики перегородили вход в здание минприроды. Не наглухо, чисто символически и одним из бревен, которые министерство привезло на Балтым в новогодние каникулы, чтобы помешать гонкам. Чиновники преграду преодолевали без труда и свою позицию — запрет соревнований на льду озера — не изменили.
Карякин — первый на багги
Сергей Карякин лидирует на ралли «Дакар». Казалось бы, привычное дело. На самом деле, вовсе нет. В этом году гонщик пересел на багги. И начал многоневку с неприятного сюрприза для болельщиков — пришел к финишу восьмым. Но затем дважды взял бронзу: на третьем и втором этапах. А затем и победил на четвертом.
Победа далась нелегко: у экипажа под руководством Карякина и Власюка произошла серьезная поломка. Машина ударилась о камень, который пробил картер коробки передач, из-за чего потекло масло. Чтобы топливо лилось медленнее, «пришлось прилично ускориться». Наградой за экстремальное вождение стало первое место в общем зачете: Карякин на 11 минут опережает преследователей.
Карякин — первый на доске
Пока один Сергей Карякин покоряет перуанские трассы, второй заменяет его в Екатеринбурге. С визитом в уральскую столицу прибыл шахматист Сергей Карякин. Один из поводов — исполнение мечты (сыграть с гроссмейстером) 15-летнего школьника в рамках проекта «Елка желаний».
Второй причиной посетить Екатеринбург стало открытие (в ближайшем, но неопределенном будущем) шахматной школы имени Карякина в Екатеринбурге. «Я даю свой толчок, но развитие идет и без меня. У ваших юных шахматистов есть большой потенциал», — сказал гроссмейстер, жаждущий взять реванш у чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена.
Свободный кинотеатр
Пост директора «Салюта» (и «Колизея») по собственному желанию покинул Сергей Федяков, которого считают членом прежней команды мэрии. Пока пост руководителя муниципального учреждения культуры занял его заместитель. Но почему-то кажется, что это ненадолго, учитывая масштабные обновления в муниципальной власти. Уже поменялось руководство в «Спецавтобазе», ряд МУПов ожидает приватизация.
Конечно, существующая система кинопроката в России не позволяет масштабно развернуться в рамках одного кинотеатра. Или двух. И место директора «Салюта» — не самый лакомый кусочек бюджетного пирога. Но все равно интересно, что будут показывать в старейших кинотеатрах Екатеринбурга и какая судьба ждет проект Федякова — благоустройство улицы Толмачева.