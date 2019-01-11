Топ-5 новостей недели. От роста цен на метро до победы на «Дакаре»

Вторая неделя нового года и первая — рабочая. Город, не отошедший от оливье, фейерверков и шампанского, с трудом втягивается в трудовой режим. Депутаты гордумы еще не начали шутить, губернатор не приступил к принятию судьбоносных решений, автомобилисты пока не замирают в пробках и даже ажиотаж вокруг (и внутри) ледового городка пока не спал.

Но настоящие герои новостей находят поводы для напоминания о себе даже в постпраздничной ситуации. ЕТВ не без труда выделил пять главных событий рабочей недели и предлагает читателям традиционный дайджест главных событий недели. Все они зашифрованы в коллаже. Угадывайте и проверяйте свои знания новостной повестки Екатеринбурга.