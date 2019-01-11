По триста заявок на участие. «Старый Новый Рок» актуален, как и раньше
В недавнем прошлом Старый Новый Рок» открыл меломанам «Сансару», «Курару», «ОбеДве», «АлоеВера» и других музыкантов, одни из которых (как Олег Ягодин) собирают полные залы даже 1 января, а другие остались широко известными в узких кругах. Поэтому на встрече с организаторами журналисты задали резонный вопрос: есть ли среди нынешних участников те, кому можно пророчить взлет к славе? В общем, есть ли среди них та молодая шпана, что сметет с лица земли аксакалов, привнеся в рок-н-ролл что-то новое?
И вот какие ответы получили.
Александр Толстых, арт-директор «Свобода concert hall»: «Я был бы очень рад отметить все группы, которые прослушал. Но все-таки больше всех лично мне запала в душу команда из Магнитогорска — „Там Тепло». Они крутые, я в них верю».
Евгений Горенбург, директор СНР: «Обычно мы на пресс-конференциях не отвечаем конкретно на такие вопросы. Чтобы не давать авансов. Вот есть группа Kennedy Park из Ижевска. У них есть гениальная песня „Я ее люблю за черно — розовый прикид, и за джинсы в блинковских значках» — про девочку-неформалку. Это хит! Мы им говорим: становитесь уже великими! Но… не все так просто».
Владимир Шахрин, лидер группы «Чайф»
— Добавлю, что для достижения массовой популярности очень важен элемент информационной удачи. Например, чтобы кто-то популярный, к мнению которого прислушиваются тысячи, какой-нибудь блогер, сказал: это круто. Сейчас это важно. И, главное: по большому счету никому не нужна ни вторая ни Земфира, ни вторые «Ленинград», «Сплин», ДДТ…
Евгений Горенбург (ехидно перебивает): «Ни второй »Чайф»»…
Владимир Шахрин продолжает: «Конечно! А всегда хочется, чтобы люди услышали что-то качественно новое и крутое, а потом сказали: „Вау! Ах!». Я для себя отметил три группы, которые меня удивили. Одна из этих команд, екатеринбургская, остальные — приезжие. Вот за этими ребятами, за их будущим я буду следить».
Какие именно молодые группы приятно удивили Владимира Шахрина он оставил в тайне, чтобы не навязывать свое мнение. Главное убедил в том, что они есть. И если прийти на фестиваль, то все станет понятно. Их можно услышать, открыв для себя.
Ведь для таких открытий и придуман был «Старый Новый Рок» 18 лет назад.