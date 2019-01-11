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По триста заявок на участие. «Старый Новый Рок» актуален, как и раньше

16:47, 11 Январь 2019
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По традиции на фестивале выступит «Топ» — группа Евгения Горенбурга.
Фото: Евгений Лобанов
Фестиваль пройдет уже в 18 раз и, по словам организаторов, от желающих выступить, по-прежнему, нет отбоя.
В воскресенье, 13 января в Ельцин Центре грянет «Старый Новый Рок». Для трех тысяч зрителей отыграют 11 хедлайнеров и 45 молодых групп. Организаторы фестиваля Евгений Горенбург и Владимир Шахрин поделились подробностями внутренней кухни СНР и рассказали, от чего зависит, получит ли команда всероссийскую популярность или останется «широко известной в узких кругах».

Пресс-конференцию начал лидер «Чайфа» Владимир Шахрин, который сразу, не дожидаясь возгласов скептиков и смерти рок-н-ролла вообще и Старого Нового рока в частности, заявил: «Если бы наш фестиваль был неинтересен людям, изжил себя, мы бы сразу это поняли. Никто на него не стал бы заявляться. Но каждый год нам поступает более трехсот заявок от молодых групп. Причем некоторые, выступив раз, хотят повторить. И тогда мы им говорим: ребята, дорогие, вы либо поднимайтесь на уровень выше и становитесь хедлайнерами, либо дайте дорогу другим».
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Раньше оргкомитет СНР, случалось, обвиняли в предвзятости. Главное претензией было то, что аксакалы, которые стали популярны десятки лет назад на волне Свердловского рок-клуба, варятся в собственном соку и не могут тонко чувствовать, как нравиться молодым, которые живут «здесь и сейчас». В этому году, чтобы не оставить никаких оснований для поддонных упреков, организатор дали право выбора тем, кому нет и 35 лет.

«В этом году мы решили пойти на эксперимент. И увеличили экспертный совет в два раза. К нам, таким аксакалам, добавились молодые музыканты и продюсеры Екатеринбурга. Те, которые сейчас делают местный шоу-бизнес. Это был интересный опыт. И, как ни странно, практически все оценки молодых совпали с нашими. Не было такого: они говорят — вот это круто, а мы, старикашки, заявляем — нет, это плохо. Что, собственно, косвенно подтверждает, что мы — те, кто стоит у истоков фестиваля, не оторваны от жизни и еще ориентируемся в материале, чувствуем и понимаем его», — рассказал Владимир Шахрин.
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В недавнем прошлом Старый Новый Рок» открыл меломанам «Сансару», «Курару», «ОбеДве», «АлоеВера» и других музыкантов, одни из которых (как Олег Ягодин) собирают полные залы даже 1 января, а другие остались широко известными в узких кругах. Поэтому на встрече с организаторами журналисты задали резонный вопрос: есть ли среди нынешних участников те, кому можно пророчить взлет к славе? В общем, есть ли среди них та молодая шпана, что сметет с лица земли аксакалов, привнеся в рок-н-ролл что-то новое?

И вот какие ответы получили.

Александр Толстых, арт-директор «Свобода concert hall»: «Я был бы очень рад отметить все группы, которые прослушал. Но все-таки больше всех лично мне запала в душу команда из Магнитогорска — Там Тепло». Они крутые, я в них верю».

Евгений Горенбург, директор СНР: «Обычно мы на пресс-конференциях не отвечаем конкретно на такие вопросы. Чтобы не давать авансов. Вот есть группа Kennedy Park из Ижевска. У них есть гениальная песня Я ее люблю за черно — розовый прикид, и за джинсы в блинковских значках» — про девочку-неформалку. Это хит! Мы им говорим: становитесь уже великими! Но… не все так просто».

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Владимир Шахрин, лидер группы «Чайф»

— Добавлю, что для достижения массовой популярности очень важен элемент информационной удачи. Например, чтобы кто-то популярный, к мнению которого прислушиваются тысячи, какой-нибудь блогер, сказал: это круто. Сейчас это важно. И, главное: по большому счету никому не нужна ни вторая ни Земфира, ни вторые «Ленинград», «Сплин», ДДТ…

Евгений Горенбург (ехидно перебивает): «Ни второй »Чайф»»…

Владимир Шахрин продолжает: «Конечно! А всегда хочется, чтобы люди услышали что-то качественно новое и крутое, а потом сказали: Вау! Ах!». Я для себя отметил три группы, которые меня удивили. Одна из этих команд, екатеринбургская, остальные — приезжие. Вот за этими ребятами, за их будущим я буду следить».

Какие именно молодые группы приятно удивили Владимира Шахрина он оставил в тайне, чтобы не навязывать свое мнение. Главное убедил в том, что они есть. И если прийти на фестиваль, то все станет понятно. Их можно услышать, открыв для себя.

Ведь для таких открытий и придуман был «Старый Новый Рок» 18 лет назад.

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Авторы:
Семен Чирков
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Теги:
Развлечения, музыка, фестиваль, Старый новый рок, Евгений Горенбург, Владимир Шахрин
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