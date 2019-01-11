По триста заявок на участие. «Старый Новый Рок» актуален, как и раньше

Раньше оргкомитет СНР , случалось , обвиняли в предвзятости. Главное претензией было то , что аксакалы , которые стали популярны десятки лет назад на волне Свердловского рок-клуба , варятся в собственном соку и не могут тонко чувствовать , как нравиться молодым , которые живут « здесь и сейчас». В этому году , чтобы не оставить никаких оснований для поддонных упреков , организатор дали право выбора тем , кому нет и 35 лет.





